Camerlengo – итальянский бренд высококачественной обуви

Camerlengo – для истинных ценителей высокой эстетики

Несомненно даже Италия имеет в своем арсенале как хорошие обувные бренды, так и посредственные. Компания, о которой пойдет сегодня речь, зарекомендовала себя не просто как хороший производитель, но как один из лучших. История его успеха кроется в преданности своему делу всех управителей семьи Камерленго. Фирму основал Джузеппе в 1975 году, он долго трудился, чтобы завоевать внимание широкой общественности, но это было не так просто. Дорогой сегмент классической обуви не способствовал быстрому расширению списка покупателей, однако среди знатоков фирменная продукция была крайне ценной. Через десять лет он презентовал поистине всемирно известную линию Redwood. Она существует и по сей день и презентует классику мужского стиля включая оксфорды, лоферы, дерби и т.д. Позже, когда к семейному делу приобщился наследник, была основана и женская линейка с одноименным названием. Со временем Camerlengo стало понятно, что даже бизнесмены и политики в повседневности любят расслабиться. Это означает, что высококачественная обувь в кэжуал и спорт-стиле крайне востребована, тем более стало появляться все больше молодых дельцов, которые могут себе позволить люксовые товары, но не имеют достаточного количества альтернатив. Так в коллекциях бренда начали появляться кроссовки, кеды и ботинки. Причем это была не вынужденная мера, а вполне осознанный шаг для расширения и модернизации. Фирма выросла в первую очередь технологически, так как к традиционным подходам к производству были применены современные технологические процессы, что только улучшило конечный результат.

Сегодня фирменная обувь – это эталон качества и стиля в огромном количестве вариаций типов и фасона товаров. Вы можете приобрести как сникеры так и деловые строгие туфли, при этом ожидая полного соответствия критериям дорогой люксовой продукции. Изделия в основном изготовлены из премиальных материалов включая кожу, замшу и мех. В некоторых случаях применяют фигурное тиснение для придания материалу текстуры в дизайнерских целях. Модельный ряд крайне разнообразен и включает большую палитру базовых цветов, оттенков и методов обработки, для придания итогового внешнего вида. Конечно за такой обновкой нужно следить правильным образом, чтобы она сохраняла свою эстетику и оставалась безупречной. Проконсультируйтесь у работников магазина, где вы собрались совершить покупку. Кстати бренд широко представлен в интернет-бутике Saks’85 с гарантией оригинального качества и доставкой по всей территории Украины.