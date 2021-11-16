Как новичку составить спортивный прогноз

Главная проблема начинающих беттеров — потеря банка на ранних этапах игры. Она происходит по причине излишней самоуверенности при самостоятельном предсказании исхода матча. Игроки полагают, что раз они любят ту или иную дисциплину, то точно могут спрогнозировать, чем закончится соревнование. Но на дистанции это не так. Максимум, что может сделать болельщик с опытом, — назвать итоги встречи или угадать общий тотал по голам, но на таких маркетах много не выиграешь, так как сложно найти варианты с высокими котировками. Поэтому лучше заключать пари, опираясь на готовый спортивный прогноз от профессионального каппера.

Однако полностью полагаться на прогнозные материалы тоже не стоит. Прогнозисты тоже люди и тоже ошибаются, поэтому их выкладки нужно проверять. Конечно, у начинающего беттера не хватит опыта и знаний, чтобы сказать наверняка, достоверны спортивные прогнозы или нет. Однако провести хотя бы минимальный анализ просто необходимо. Второй важный момент — на старте не нужно покупать материалы у каппера за деньги. Для начала подойдет бесплатная информация, которая публикуется на профильных ресурсах или в капперских группах в социальных сетях.

В какой букмекерской конторе выгоднее делать ставки на спорт онлайн

Сегодня на рынке беттинга работают десятки букмекерских контор, поэтому у начинающего игрока нередко возникают проблемы с выбором подходящей площадки. Действительно, определить, где лучше делать ставки на спорт онлайн, сложно, особенно если нет знаний и опыта в этой области. Вот критерии, на которые обязательно нужно обратить внимание при выборе БК:

Коэффициенты . Пожалуй, самый главный фактор, который нужно учесть. Чем выше котировки на очевидные, легко прогнозируемые исходы, тем лучше. В качестве отправной точки для оценки БК можно взять пари на победителя. Если множитель на фаворита составляет 1,8 и выше, то играть в такой букмекерской конторе выгодно.

. Пожалуй, самый главный фактор, который нужно учесть. Чем выше котировки на очевидные, легко прогнозируемые исходы, тем лучше. В качестве отправной точки для оценки БК можно взять пари на победителя. Если множитель на фаворита составляет 1,8 и выше, то играть в такой букмекерской конторе выгодно. Линия и роспись . Если букмекер предлагает много спортивных событий и различных вариантов пари, игрок сможет реализовать большое количество беттинговых стратегий или выбрать именно ту ставку, которая ему нужна. Так что линия и роспись должны быть максимально разнообразными.

. Если букмекер предлагает много спортивных событий и различных вариантов пари, игрок сможет реализовать большое количество беттинговых стратегий или выбрать именно ту ставку, которая ему нужна. Так что линия и роспись должны быть максимально разнообразными. Надежность. БК не должна затягивать с выводом, необоснованно блокировать аккаунт клиента или устанавливать для пользователя индивидуальные лимиты в случае частых крупных выигрышей. Все это рано или поздно приведет к потере денег или сильно испортит настроение и удовольствие от игры.

Другой важный для онлайн-ставок на спорт параметр — отзывчивость службы поддержки оператора. Если у беттера возникли проблемы, их должны решать максимально быстро. Это одна из составляющих комфортной и безопасной игры в букмекерской конторе.