Донецкий медуниверситет никак не войдет в нормальный режим работы. Снова новость оттуда: в очередной раз увольняют ректора Петра Кондратенко. За что в этот раз?

Восстановленно-уволенный ректор прокомментировал произошедшее для нашей газеты и в соцсетях.

– Формальным основанием для очередного увольнения стал акт проверки Государственной службы качества образования, которая работала в нашем вузе в октябре. Нашли несколько нарушений «подпунктов и абзацев пунктов» Устава Донецкого национального медицинского университета, в том числе – несвоевременная выдача академической справки иностранной студентке.

Парадокс состоит в том, что ни к этой студентке, ни к ее зачислению, ни к ее отчислению, ни к задержке в выдаче академической справки я не имею никакого отношения: в это время я не работал в должности ректора. Более того, в июле этого года, когда я узнал о ситуации со студенткой, ее вопрос был решен.

Таким образом этот приказ – очередное незаконное увольнение. Фактической причиной моего увольнения считаю то, что мы с коллегами и единомышленниками по решению Ученого совета направили обращение к премьер-министру и министру здравоохранения, чем фактически и отстояли свой университет. Поэтому мое увольнение – это «ответка» за принципиальное отстаивание интересов университета, его сотрудников и студентов. Мы не дали уничтожить наш университет и не дадим это сделать и дальше.

Напомню, что в связи с незаконным увольнением, проиграв три суда, в том числе и Верховный, в июне этого года Минздрав возобновил меня в должности ректора. Я намерен снова обращаться в суд. Пойду, как говорится, по проторенной тропе. Буду бороться не за себя, не за должность и кресло, а за сотрудников, за студентов, Донецкий национальный медицинский университет, родную alma mater, ее будущее.