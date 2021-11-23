Сопутствующее заболевание

Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.

Бенджамин Дизраэли

Все упомянутые три вида лжи являются равноправными создателями огромного мифа – медицинской статистики коронавирусной пандемии в Украине. Понятно, что любая ложь, и тем более статистика, не существует сама по себе, не витает в воздухе, как тот же вирус. Ложь продуцируют люди, и зачастую они делают это вполне осознанно.

Все эти люди имеют имена и фамилии, но называть их я не могу, прежде всего потому, что не чувствую за собой такого права. Уж простите, но в того, кто отстоял смену в задыхающейся палате или принял сорок больных на «первичке», не могу бросить камень. Даже если он под давлением своего начальства вынужден искажать статистику. А вот чиновникам (не только медицинским), которые создали эту пирамиду вранья и контролируют ее по сей день, когда-то придется ответить по полной.

Итак, ложь. Далее цитата, услышанная в кабинете чиновника от медицины районного масштаба:

– Я ж тобі казав: ковідних три! А шо – «остальные десять»? Пиши – пневмонії!

Вам понятно? Да ладно – всем все давно понятно. Врать нам чиновники научились давно. Еще их бабушки из Госстата, который многие называли «бабстатом», лихо правили голы, очки, секунды советской экономики. Ну и медицинские показатели, само собой. Партия лучше знала, кто и чем у нас болеет. Ничего не поменялось за 30 лет незалежной!

Первые месяцы пандемии показатели летальности и заболеваемости в регионах правили губернаторы. Лично! А то, не дай Бог, область окажется в самом низу таблицы. Напихают из Офиса президента так, что ковид за насморк покажется.

А дальше заработала система. Больных разделили на два потока: одни официально «ковидные», вторые – с пневмониями. И начали рулить потоками из властных кабинетов уже не только для того, чтобы область (город, район) не выглядела худшей в статистике, но и в целях экономии бюджетных средств. Лечение первых оплачивало государство, вторые платили из собственного кармана. Сколько таких случаев, когда людей из одной семьи синхронно «раскладывали» в разные отделения с, соответственно, различной оплатой лечения?..

Наглая ложь из той же оперы, только жестче, грубей и обидней:

– Ваш дед не от ковида умер, а от инсульта! А тест ему уже потом сделали…

Или вот еще шедевр чиновного «быкования»:

– Сколько вы минут в «инфекции» были, столько вам и заплатим «по тройному». Кто вам обещал 20 тысяч, тот пусть и платит!

Ну а теперь позор страны – медстатистика. Позор – потому что ее крупное вранье и мелкое лукавство видны любому, кто умеет считать. Так на каком мы месте в мире по заболеваемости «короной»? На восьмом по новым инфицированным? А впереди нас кто – Штаты, Россия, Индия, Бразилия? А если пересчитать на миллион населения? А по летальности – на каком? На третьем?! Это после России и Штатов? У которых населения во сколько раз больше? А если сложить в столбик наших умерших от официального ковида и «неочевидных» пневмоний – где мы тогда окажемся? Первые мы, первые! Только признаться стыдно. И по вакцинации – первые, но с хвоста. Там, где другие делали по миллиону прививок в день, мы носимся со своими 300 тыс.

Жалуются чиновники, мол, не хотят люди вакцинироваться! А чего им, наивным, бежать за вакциной? По вашей медицинской статистике мы типичные европейские середнячки, пожара нет, трупы на улицах не валяются. А если еще спортшколы под палаты с неоплачиваемыми пневмониями отдадим, то всю страну, как Кировоградщину, можно в «желтый» пояс перевести. А уж какая экономия на пенсиях и субсидиях нарисуется!

Не могу понять, откуда это тупое совковое мЫшление в еще молодых и ЗЕленых людях? В 40-летних министрах и премьерах? Соцсоревнование закончилось, а в капсоревнование нас не взяли – так кого и зачем мы обманываем, фальсифицируя статистику смертей и болезней? Неужели только ради денег?

Постоянно общаюсь с нашими докторами, они уверены – без чистого кислорода в каждой палате эту заразу нам не победить. Я бы добавил: и без честной статистики пандемии тоже пропадем, как без кислорода.