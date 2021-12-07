Андрій Райкович: 2021-й у тезах + плани

Міський голова Кропивницького звітував за перший рік другого терміну. Попри пандемію та ціни на газ, незмінною стратегією називає розбудову.

– Люди чекають від влади на місцях захисту, справедливості, руху до кращого, – каже Андрій Райкович. – Ми, попри обмежені ресурси, не зменшили фінансування освіти, медицини, соціального захисту, житлово-комунального сектору.

Пріоритет №1

На освіту – майже мільярд. Іще в чотирьох закладах нові харчоблоки, шість у черзі. Далі міжшкільні ресурсні центри. Перший, у НВО «Мрія», це чотири майстерні-лабораторії – шиття, моделювання, кухарство, будівництво, робототехніка.

– У наступному році на базі 16-ї школи буде створено другий… Не всі діти готові здобувати вищу освіту, а добре підготовленого кухаря, столяра, зварника, навіть водія важко знайти.

Наболіле

Відремонтували, обладнали два відділення в пологовому. Президентська програма – приймальне відділення лікарні швидкої допомоги, міським коштом оновили рентген-кабінет, почали масштабну реконструкцію операційних.

– Місто самотужки взялося, збудувало в лікарні на Валах сучасний ковідний госпіталь… Стаціонар №2 на Салганних пісках: придбано сучасний рентген, відремонтовано під нього кабінет, харчоблок, незабаром встановлять кисневий генератор за державні кошти.

У планах наступних років – дитячий медичний центр на Шевченка, дитяча стоматологія, поліклініка на Балашівці.

«Соціалка»

Створили укриття для жертв домашнього насилля, поповнили парк соціального транспорту. У місті 70 тисяч пільговиків, тому соціальну політику здійснює й «Електротранс», лідер своєї групи комунальних перевізників України.

– Тролейбус розрахований на 107 пасажирів, а посадкових місць – до 25. Коли люди будуть вакциновані, усі будемо мати сертифікати, сподіваємося, ці обмеження будуть зняті… Для нас це 100 мільйонів бюджетного ресурсу… Ці кошти могли піти на дорожнє будівництво, інші проєкти.

Напрямки

Капремонтами охопили Нікітіна на Новомиколаївці, Чернишевського й Алтайський на Кущівці – під’їзди до ЦМЛ. Будувати ще чимало, констатує Райкович.

– Жоден із великих промисловців не запропонував бодай якоїсь допомоги на дороги, а 50-70-тонні фури «розтинають» Кропивницьким 24/7. До сорока капітально відремонтованих додали надзвичайно важливу вулицю Вокзальну… Це гроші міського та державного бюджетів, використані по-господарськи. Ціна лише реконструкції водопроводу – близько 28 мільйонів.

У 2022-му додадуть тротуари, велодоріжки та решту. Пріоритети – Металургів, Промисловий, Волкова, Бєляєва, розв’язка Ельворті – Київська – Чикаленка.

Ультиматум

Укладаючи нові договори з приватними перевізниками, їм нагадують про якість обслуговування людей.

– Чітко прописуємо кількість машин, інтервали руху, час роботи. Люди скаржаться, що в нас маршрутні таксі дозволяють собі до 19 години попрацювати, час пік пройшли, а далі їм невигідно. У такому випадку вони не будуть отримувати можливість експлуатувати маршрут.

Обличчя

Проєктують площу Героїв Майдану, думають і про Дворцову. На підході – набережна, урбан-парк, спортивний мультиплекс. Ішлося й про Центральний сквер. Міський голова нагадав: представники «МакДональдз» принципові щодо розміщення першого ресторану мережі в Кропивницькому.

– Ми дійшли висновку, порадившись із громадою, що, нав’язавши їм соціальну відповідальність, можемо погодитись, щоб на 20 сотках був збудований «МакДональдз», а 43 сотки – був оновлений, осучаснений Центральний сквер.

За підтримки прокуратури в судах домагаються ладу на орендованій ділянці біля центрального РАГСу. З дев’ятнадцяти приватних недобудов-багатоповерхівок 10 вже обгороджені, решту власників змусять обгородити, наголошує Райкович. Зробити місто безпечнішим мають і 260 точок відеоспостереження – понад 50 додали цьогоріч.

Лідерство

Експерти Агентства США з міжнародного розвитку визнали Кропивницький лідером у створенні умов започаткування бізнесу. Ключова роль – у нового Центру надання адміністративних послуг.

– Що більше міська рада, комунальні структури інтегруватимуться у відкритий простір, працюватимуть на сучасних цифрових платформах, збільшуватимуть кількість і якість адміністративних послуг, то меншим буде поле для корупції, ефективнішим буде діалог з бізнесом, з кожним містянином.

Участь

Ефективного діалогу місто чекає й від обласної влади, нардепів, міністерств.

– 140 мільйонів гривень із різних бюджетів і фондів – це порівняно незначні кошти для нашого міста. Ми їх витратили на важливі об’єкти – дорогу, освіту, зокрема інклюзивні програми, охорону здоров’я, житло дітям-сиротам.

Потрібні інфраструктурні зміни, нові робочі місця та технології, тому інвестиційний гаманець має бути вдвічі-втричі «товщим», вважає очільник обласного центру.

Невідкладне

Головний акцент 2022-го – опалення. Нерентабельну ТЕЦ має замінити переобладнана котельня на Матвієнка, планують нові мережі, теплопункти.

– Відступати, відкладати, чекати – більше ніяк, – впевнений Райкович. – Це смерті подібно. Нинішній, як і попередні опалювальні сезони, це демонструє щодня й щоночі. Значить, почнемо будувати.