Есть и такой рейтинг

Так называемая национальная рейтинговая платформа «Элита Украины» составила список топ-20 самых влиятельных жителей каждой области страны, в том числе Кировоградщины. Две сотни экспертов (по большей части почему-то одесситы), включая и нашего земляка социолога Эдуарда Клюенко, определила самых-самых. Результат немного удивил, честно говоря.

Итак, самым влиятельным на Кировоградщине признан городской голова Кропивницкого Андрей Райкович. Вторым по влиятельности эксперты посчитали бывшего секретаря горсовета и бизнесмена Андрея Табалова. На третьем месте – глава облгосадминистрации Мария Чорна. Почему мэр круче губернатора, объяснимо – Мария Владимировна на посту всего полгода, а Райкович у руля территории, где живет каждый четвертый житель области, уже шесть с гаком лет.

На втором месте Андрей Табалов. Почему не Евгений Бахмач или Павел Штутман? Их, кстати, вообще нет в списке! Как и Михаила Поплавского и Андрея Веревского. Зато присутствуют такие люди, как Дмитрий Карпачёв. Кто не смотрит телеканал СТБ, может и не знать, кто это такой. Ну и непонятно, как человек, уже лет двадцать живущий в Киеве, влияет на процессы в Кировоградской области?

Еще в списке фигурируют Мурдий, Кузбит (это такие народные депутаты).

В рейтинге, по сути, присутствует лишь один человек, не живущий в Кропивницком или Киеве, – писатель и кинорежиссер Александр Жовна из Новомиргорода.

Почему нет представителей таких регионов, как Александрия или Светловодск, которые влияют на жизнь области побольше, чем Мурдий и Кузбит с Карпачёвым? Сергей Кузьменко и Виктор Король повлиятельнее будут. Как и Николай Макодзеба из Новоукраинки или Олег Голимбиевский из Голованевска и другие.

По какой-то странной случайности в списке из двадцати человек пятеро – члены партии «Слуга народа», ну и еще пара сочувствующих. Также в перечне – Артем Стрижаков, о котором последний год почти ничего не слышно.

Ну да пусть. Украинцы уже так давно привыкли не верить никаким рейтингам, что еще одним больше – ни на что не влияет. Разве что на заработки организаторов такого дела.