По итогам снегопада

На первом в этом году совещании руководителей городских служб городской голова Кропивницкого Андрей Райкович в основном говорил о том, что у нас под ногами. Снег, гололед, неочищенные тротуары…

«В новогодние дни природа бросила нам вызов. В основном город был убран, но были и серьезные недостатки в уборке. Коллапса не допустили, но нужно быть готовыми к таким ситуациям, чтобы реагировать не тогда, когда уже город завален, а с первой минуты.

Коммунальщикам большое спасибо, но больше анализируйте наперед, ГСЧС вам дает точный прогноз погоды, готовьтесь заранее.

Но главный наш, извините, “коммунальный тормоз” – это припаркованные на обочинах машины, которые не дают работать снегоуборочной технике. Проработать вместе с нашими службами, с полицией, как установить ограничительные знаки на улицах центра. Я уже не первый раз даю такое указание!

Стонут в городе про бедность, а пешеходная улица Дворцовая заставлена крутыми автомобилями. По улице Шевченко с двух сторон заставлено машинами. Но было же время, когда возле детской поликлиники только с одной стороны была разрешена парковка, сейчас опять с двух. Еще раз прошу управление Национальной полиции – изучите ситуацию, дайте рекомендации, что с проблемой делать. Кропивницкий уже превратился в парковку, а не город для людей!

Я всем местным автомобилистам обещаю – на следующую зиму у нас будут муниципальные эвакуаторы, будем все машины с центральных улиц, с неположенных мест забирать на штрафплощадки, будете платить большой штраф, чтобы их забрать, и мне неважно, какая фамилия у владельца машины. Иначе вы не понимаете! Сколько можно призывать уважать других людей? А потом еще жаловаться, что городская власть не убирает дороги!

Надо же понимать, что у нас дорожное хозяйство города непростое, узкие улицы, которым по сто и больше лет, не рассчитанные на такое количество машин. И понимать, что отсевом проблема не решается, машины выбивают отсев за день-два на обочину!

КП “Универал-2000”. Что это за снежный отвал на площади Героев Майдана? Это же лицо нашего города и области, и тут такое! Чтобы это было в последний раз!

Никогда не должна повториться ситуация советских времен, когда снег убирали военные срочной службы, студенты, школьники десятого класса. Мобилизуйте людской ресурс, нанимайте на этот период людей. И однозначно должна быть новая специализированная техника роторная, в том числе малогабаритная, способная убирать тротуары, есть такие машины, например, в Киеве, шириной в полтора метра. “Универсал-2000”, “Благоустрий”, срочно заняться вопросом. Город найдет средства для закупки такой техники.

Признаю, недостаточно были почищены тротуары, остановки, пандусы. Много поступило нареканий от горожан. Сколько людей падало, травмировалось, в этом и наша вина. Понимаю, что такая погода бывает два-три раза за сезон. Но почему никто не хочет взять лопату и почистить у себя возле дома? В центре города практически все первые этажи домов и прилегающая территория принадлежат частному бизнесу. Почему они не убирают?! Сложно убрать периметр возле своего магазина? Специнспекция – усильте контроль, штрафовать таких хозяев сразу!

Следующую такую серьезную погодную ситуацию надо встретить на другом уровне».