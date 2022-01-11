«Пусть алкоголь подчеркивает настроение, а не перечеркивает жизнь»

Кто-то скажет, что это интервью было бы актуальным накануне Новогодних и Рождественских праздников. Но нет, уважаемые, эта тема актуальна всегда!

Праздники, даты и торжества в абсолютном большинстве случаев сопровождает алкоголь. Тосты – обязательно с поднятым бокалом. Алкогольные напитки разнообразны, на любой вкус. И продаются везде. Но умеем ли мы пить? Как это делать правильно? Где грань между употреблением алкоголя по поводу и болезнью, называемой алкоголизмом?

Об этом мы поговорили с врачом-наркологом Татьяной Гуренко. Она оказалась правильным, разумным, адекватным наркологом. Потому что не заявляла: всем немедленно и навсегда бросить пить! А рассказала, как это делать правильно, культурно, если хотите – интеллигентно.

– Татьяна Анатольевна, почему человечество, в принципе, пьет? Неужели без этого нельзя обойтись?

– Наверное, человеку всегда надо было получать дополнительное удовольствие, и алкоголь оказался одним из вариантов. Он, естественно, вызывает эйфорию. Но мы сейчас говорим о здоровых людях. Потому что когда разговор идет о зависимости, то ни алкоголь, ни наркотики эйфории как таковой не вызывают. В таких случаях пьется, употребляется для того, чтобы просто жить, выжить. А алкоголь в разумных дозах вызывает эйфорию, удовольствие, расслабление. Это своего рода допинг.

Начиналось, наверное, с листьев коки, с забродивших ягод. И так появилась традиция сопровождать праздники употреблением алкоголя, который помогает людям найти общий язык в компании, раскрепоститься.

– Но ведь есть определенная культура пития. Может, этому нужно учить детей в школе? Потому что кто-то знает свою норму, а кто-то пьет до беспамятства.

– Смотря чего мы хотим достичь. Или напиться до того же беспамятства, или вспомнить, что было вчера. Информация о вреде алкоголя, о его влиянии на организм начинается в семье. Все мы знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Не думаю, что в какой-то семье говорят: «Сынок, ничего страшного, пей!» Да, родители иногда дают ребенку глоток шампанского, пива… Но это неправильно. Определенному возрасту – свое. Детский организм незрелый, несформированный, алкоголь вреден.

О пагубности питья и употребления наркотиков мы все знаем с детства, какими бы ни были родители. А рассказывать детям, как правильно употреблять, думаю, не надо. Это не должно быть уроком в школе. Но туда должны приглашать наркологов, которые расскажут о зависимости, вреде психоактивных веществ. Это совместная работа медиков, психологов, социальных работников.

Надо рассказывать не о том, как правильно пить. Потому что люди воспринимают информацию, которую они хотят услышать. Поэтому специалистам надо быть осторожными, чтобы не дать больше информации. Поясню. Иногда спрашивают: а что лучше пить? Или: лучше курить сигареты или траву? Тут есть нюансы, грань, которую нельзя перейти.

– А для взрослых какие-то мастер-классы можно организовать?

– Если люди захотят, они помониторят и узнают из того же Интернета, как правильно, как лучше сделать, чтобы праздник остался праздником, а не его последствием. В январе обычно круглосуточно работают наркологи, которые выводят из запоя, возникшего вследствие интоксикации, и гастроэнтерологи, приводящие в норму желудочно-кишечный тракт, потому что люди за день съедают то, что приготовлено на неделю.

– Алкоголизм – это же заболевание? Чем он отличается от пьянства? Верно ли определено в известном анекдоте, что пьяница хочет – пьет, не хочет – не пьет. Алкоголик: хочет – пьет и не хочет – пьет?

– Так и есть. Когда речь идет о похмельном синдроме, надо дифференцировать: это похмелье или состояние после интоксикации, связанное с тем, что человек вчера выпивал. При пост-интоксикационном синдроме человеку выпитый алкоголь не поможет снять это «плохое» состояние. А зависимому от алкоголя человеку поправить здоровье может только алкоголь. На время. Потому что потом он выходит из организма, и снова имеют место похмельные проявления. И, как сами товарищи алкоголики говорят, похмелье – это продолжение запоя.

– Учитывая этот фактор, уже нужно бить в колокола?

– Да, родственники могут именно на это обратить внимание, когда близкий человек спивается. И когда «добрая» жена с утра мужу подсовывает пиво, чтоб ему стало легче, это неправильно.

Это очень тонкая грань. Синдром – это проявление физической зависимости, это вторая стадия алкоголизма, когда без алкоголя, в принципе, невозможно выйти из этого состояния. А если и можно, то с большим-большим трудом. И если вовремя не похмелиться, может быть и судорожный припадок, и белая горячка. Она, между прочим, проявляется на похмелье, а не у пьяных.

– Да?

– Да! На второй-третий день после того, как человек перестал пить. Поэтому похмельный синдром – очень тяжелое состояние, и оно присуще алкозависимым. У здоровых людей – последствия интоксикации.

– А есть какая-то рекомендуемая, если можно так сказать, доза алкоголя?

– Есть ее утрата. Например, человек знает свою норму: пятьдесят – сто граммов выпил и на этом остановился. А когда его несет, ему мало, организм требует больше привычной дозы, на это родственникам тоже следует обратить внимание. Бывает так: выпил пол-литра, а по нему не скажешь, ведет себя, как обычно. И некоторые этим бравируют. На самом деле это не он такой здоровый, способный много употребить, а это организм привык к определенной токсической дозе алкоголя и не реагирует на нее. По сути, человек себя хронически травит. Помните, как императоры, цари ежедневно употребляли малую дозу яда, чтобы не быть отравленными? Так и здесь.

– Есть у ваших коллег такой термин – «синдром опережения тостов»…

– Есть. Это когда не важно, за что пьют, есть желание просто выпить. Когда уже закуска не нужна, а просто «прет» выпить. И для этого не нужен повод, друзья, застолье. Все превращается тупо в пьянку. На это тоже надо окружению человека обращать внимание.

А еще немаловажный симптом – утрата защитного рвотного рефлекса. У алкозависимых рвоты в опьянении нет. Потому что организм привыкает к токсической дозе алкоголя и не отторгает его. На похмелье тошнота, рвота есть, а в опьянении нет. Поэтому если в опьянении тошнота и рвота есть – это хорошо, еще не зависим.

– Раньше алкоголиков «лечили» совершенно варварскими способами: сажали в подвал, зашивали «торпеду», водили к знахаркам. А какие методы лечения выпивох используют в наши дни?

– Сразу хочу сказать по поводу «подшивания ампулы», как говорят в народе. Имплантация лекарственного препарата «дисульфирам» («эспераль») — это один из методов, который эффективно работает на протяжении уже не одного десятилетия. Это не ампула, а специальные таблетки, которые врач имплантирует в мышцу или подкожный жир алкозависимого. Как правило, это ягодичная или подлопаточная область. Есть и другие формы выпуска дисульфирама, например, в виде масляного раствора, который вводится внутримышечно. При таких способах введения лекарства оно способно находиться в организме длительное время. Если «подшитый» человек выпьет даже небольшую дозу алкоголя, у него могут наблюдаться неприятные симптомы: тошнота, рвота, головокружение, головная боль, возможна потеря сознания. Конечно же, положительный результат будет зависеть и от желания самого пациента лечиться и жить в трезвости, а также от доверия к своему врачу. Мы не должны врать своим больным и что-то скрывать от них. Лично я категорически против того, чтобы родственники без ведома пациентов добавляли им в пищу или воду различные вещества или травки, купленные на рынке, «чтобы его, заразу, отвернуло от водки». Такие эксперименты опасны для здоровья. Суть противоалкогольного метода лечения, его особенности нарколог обязательно оговаривает с самим пациентом и его близкими.

Я понимаю родственников, у которых порой опускаются руки и они вынуждены идти на крайние меры. Но ведь проблему алкоголизма или наркомании не решить, привязав алко- или наркозависимого человека к батарее или закрыв его в погребе. К представителям, скажем так, нетрадиционной медицины у меня отношение двоякое. С одной стороны, если пациент верит в силу знахарки, у него есть реальные примеры тех, кому она помогла хоть на какое-то время избавиться от алкогольной зависимости, я не буду разубеждать его в этом. С другой стороны, время, потраченное на «бабку», может сыграть против больного: несвоевременное лечение тяжелых запоев может привести к развитию психозов, алкогольной эпилепсии и смерти. Поэтому лучшим вариантом будет все же обращение к наркологу.

– Утверждают, что женский алкоголизм неизлечим. Так ли это?

– Алкоголизм неизлечим в принципе. В наркологии нет понятия выздоровления. Ни при алкоголизме, ни при наркотической зависимости. Это считается хроническим заболеванием. И, как при гипертонической болезни, бронхиальной астме, язвенной болезни желудка – есть периоды обострения.

Да, у женщин есть особенности. У женщины есть сдерживающие факторы: семья, маленькие дети. Пить стыдно, ее осуждают за пьянство. Мужчина, типа, пьет, как все, а ей нельзя. И она скрывает, и по ней не так заметно, что она выпивает. И женщины все-таки не пьют в таких количествах, как мужчины. Но алкоголизм развивается не только у тех, кто пьет литрами каждый день, а и у тех, кто выпивает сто граммов алкоголя, но регулярно.

И женщины пьют напитки послабее, те же вина. Но из-за регулярности развивается зависимость. Имеют место психозы, особенности личности… Но ни женский, ни мужской алкоголизм неизлечим.

– Но есть рядом с нами люди, которые раз и навсегда отказались от алкоголя в любом его проявлении. Кто-то не пьет пять лет, кто-то десять, кто-то тридцать…

– Это не значит, что человек не сорвется. Я не пугаю, а говорю о том, что эти люди не должны расслабляться. Некоторые думают: я пятнадцать лет не пью, сейчас рюмку выпью, и со мной ничего не будет. Тяга к алкоголю, к сожалению, никуда не девается. Она просто на время затаивается и ждет «своего часа». А потом пятнадцать лет воздержания исчезают, как снег весной.

– Так пить или не пить?

– В разумных пределах можно. И правильно пить. Контролировать количество выпиваемого. Чтобы была еда. Не просто вливать в себя алкогольные напитки, а нормально закусывать. Стараться не смешивать напитки. Пить малыми порциями, а не сразу стаканами…

Впрочем, смотря у кого какая цель. Если кто-то хочет просто упиться, не надо следовать никаким рекомендациям – в лучшем случае, попадете к опытному наркологу. А если хотите получить удовольствие от застолья и помнить, что было вчера, можно заблаговременно выпить сорбенты, препараты для защиты печени. (Несколько дней до предполагаемого застолья.) Поможет активированный уголь. Обязательно пить не на пустой желудок. Не запивайте газированными напитками! За счет «бульбашок» – углекислого газа – алкоголь быстрее всасывается, быстрее наступает опьянение.

Желательно не пить то, происхождения чего не знаете. Сомнительные коктейли исключите. Если что-то захотелось смешать – сделайте это самостоятельно. Обязательно пить достаточное количество жидкости – вода, соки, чай. Этим вы восстановите водно-солевой баланс и уменьшите интоксикацию организма.

– А что вы скажете о не понижении градуса?

– Объясню просто. Когда человек сначала пьет крепкие напитки, привык к этому опьянению, а потом выпил вино, он его не почувствует и выпьет больше, чем, в принципе, пил раньше. Это как говорят, что можно бросить курить за счет более слабых сигарет. Человек их курит чаще, больше, потому что не «накуривается». Так и с напитками.

– С этим разобрались. Доктор, а если на завтра все же не очень хорошо?

– Пить больше жидкости, чтобы восстановить водно-солевой баланс и облегчить состояние. Не похмеляться! Об этом мы уже говорили. Если есть возможность – поспать подольше. Если есть собака – пойти с ней на прогулку. На свежем воздухе все легче и быстрее выходит. Обязательно позавтракать, даже если не хочется. Крепкий сладкий чай рекомендован. Горячий бульон. Если нормально воспринимаются кисломолочные продукты – кефир, простокваша. Это все ускорит период распада алкоголя, и нормализуется состояние.

В принципе, я как нарколог настаиваю на том, что алкоголь в нашей жизни должен подчеркивать хорошее настроение, а не перечеркивать жизни. А еще думайте о том, с кем пьете. Пить надо с теми, кому доверяете. Недавняя трагедия, связанная с женщиной, вышедшей с корпоратива подышать и замерзшей недалеко от кафе, тому подтверждение. Вы должны быть уверены, что рядом с вами люди, которые проконтролируют, куда и когда вы вышли, и находитесь ли вы дома или в безопасном месте. Это очень важно.

Надо себя любить, уважать и думать: а надо ли мне это?