iPhone 13 Pro: интересные особенности

У компании Apple есть много поклонников, так как фирма производит качественную технику. Особой популярностью пользуются смартфоны, так как они оснащены мощным процессором, отличной камерой и качественными комплектующими. Компания не предлагает бюджетные модели, поэтому все её телефоны дорогие. Всё же люди их часто приобретают, так как ценят высокое качество, наличие инновационных разработок и длительный срок службы. Сейчас спросом пользуется iPhone 13 Pro. Он вышел осенью 2021 года и сразу привлёк к себе внимание людей. Следует рассмотреть, какие интересные особенности имеет данное устройство.

Дизайн

Визуально телефон напоминает своего предшественника – iPhone 12 Pro. Дизайн минималистический, строгий, но современный. Лишние детали отсутствуют, а телефон подходит как женщинам, так и мужчинам. Если сравнивать с предыдущей версией, изменения есть. «Чёлка» у верхней грани стала меньше, и она практически незаметная. Блок с камерами стал крупнее, так как были улучшены модули объективов. Доступен новый оттенок телефона – небесно-голубой. Он светлый, с сероватым отливом.

Высокая производительность

Гаджет получил новый процессор – А15 Bionic. Это значит, что устройство стало работать ещё быстрее. Телефон показал отличные результаты, он хорошо справляется с любыми задачами и не тормозит. Графический чип не урезан, имеет 5 ядер. Оперативной памяти много – 6 Гб, а это значит, что смартфон будет прекрасно справляется даже с тяжёлыми играми. Он не зависнет даже тогда, когда одновременно открыто много приложений.

Минимальный объём памяти устройства – 128 ГБ, а максимальный достигает 1 ТБ. Подобного объёма хватит даже тем людям, которые собираются хранить на телефоне много видео, фотографий, документов.

Камеры

Смартфон iPhone 13 Pro – это идеальное устройство для людей, которые любят фотографировать. Он оснащён тремя объективами, которые позволяют получить отличную картинку. Мощность устройства раскрывается при макросъёмке, а также при использовании ночного и портретного режима. Если фотографировать человека, гаджет его отлично отделит от фона, даже если объект находится в движении.

В ночном режиме камера отлично передаёт детали и цвета, не уходит в желтизну. Снимки в тёмное время суток получаются красивыми и запоминающимися.

Другие характеристики

Чтобы человек лучше понимал, какие особенности имеет смартфон, следует рассмотреть его основные параметры.

Характеристики:

аккумулятор – 3095 мАч, время работы при воспроизведении видео до 22 часов;

влагозащита – IP68;

вес – 203 г;

корпус – сталь и стекло;

операционная система – iOS 15;

динамики – стерео.

Смартфон справится с любыми задачами, отличается надёжностью и высокой скоростью работы. Устройство способно прослужить в течение долгих лет без утраты первоначальных характеристик. iPhone 13 Pro подойдёт для людей, которым нужен современный и качественный смартфон.