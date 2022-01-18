Дети в заложниках

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Как это ни досадно, но примерно так можно охарактеризовать ситуацию с централизованным отоплением в Светловодске, а также отношения между властью общины и руководством ЧП «Светловодскбыт».

Еще перед Новым годом на странице городского головы Светловодска Андрея Малицкого в сети Фейсбук появилось сообщение о неприятном «новогоднем подарке» для жителей города. Андрей Малицкий пишет о несоблюдении теплогенерирующим предприятием стандартов, то есть слишком низкой температуре теплоносителя от котельных, всего +48 градусов, что привело к снижению температуры в учебных заведениях, о чем сообщили губернатору области и департаменту ЖКХ «для реагирования и принятия соответствующих мер». Учитывая это, принято решение перевести на дистанционку школы, которые получают тепло централизованно. Соответственно, тепло недополучают не только школьники, но и жители города. Сами горожане говорят, что «в морозы минус 11 в квартирах было 22 градуса тепла, а в мороз минус 5 – уже 19 градусов», то есть вроде бы совсем и не критично.

О температуре в классах ничего не сообщалось, но Андрей Малицкий констатировал: «”Светловодскбыт” не обеспечивает качественным теплом Светловодск», а на заседании комиссии по техногенной безопасности при этом было указано, что порывы сетей сейчас отсутствуют. Напомним, что именно порывы были причиной долгого вхождения города в отопительные сезоны предыдущих лет, да и этого тоже. Нужно отметить, что точнее всего «градус напряжения» отражают социальные сети, и если в период «раскопанных улиц» люди жаловались на отсутствие тепла очень активно, можно сказать, били в батареи отопления, будто в колокола, то сейчас отрицательных комментариев и жалоб гораздо меньше, и они не системны.

Учебный год светловодские школьники продолжили в дистанционном режиме, потому что городские власти продолжают считать, что температурные режимы в школах не соответствуют санитарным нормам. По информации сайта «Светловодск вечерний», исполняющая обязанности начальника управления образования, молодежи и спорта Лариса Сачевская заявила, что тепло в классах еще раз будет проверять специальная комиссия, об этом же пишет и мэр. Похоже, что эта «тепловая» комиссия была создана в ответ на заявление заместителя председателя Кировоградской ОГА Сергея Полищука, который в комментарии «Общественному» сказал, что светловодских детей перевели на дистанционку не из-за отсутствия тепла, а потому, что их… нечем кормить.

Не выдерживает критики тезис о холоде в школах Светловодска и в заявлениях местных депутатов, которые говорят, что проблема надумана, потому что, в отличие от городских школ, действительно холодно в сельских школах Светловодской общины, но власть внимания на них не обращает. Вот что пишет на своей странице Роман Домбровский: «У городского головы Светловодска двойные стандарты, для города одни, а для села – другие. В городе при 17-18 градусах в школах дистанционная, а в деревне при 11-15 градусах очная форма обучения. Городской голова вместо того, чтобы решать проблему, ищет виновных».

Серьезное заявление, но получить комментарий ни от Андрея Малицкого, ни от секретаря Светловодского городского совета Виталия Татьяниченко не удалось – их телефоны не отвечают. Однако на условиях анонимности люди, которые в теме, сказали, что заявления об отсутствии тепла в школах города над Днепром не соответствуют действительности, об этом в соцсетях пишут и родители, а дистанционка объявлена ​​потому, что нечем кормить детей. Это в своем интервью, о котором мы упоминали, подтвердила и руководитель городского образования, мол, тендеры на предмет организации школьного питания запланированы на вторую декаду января… Интересный нюанс: чиновница говорит, что тендеры не провели потому, что в прошлом году реорганизовали управление образования, и как только образовали новое управление, то сразу же принялись за работу. Но в городе уже давно говорят, что управление образования в прошлом году реорганизовали, вернее, сначала ликвидировали, не просто так, а лишь для того, чтобы избавиться от бывшего начальника управления образования! Типа, нет управления, невозможно будет выполнять судебное решение о возобновлении в должности уволенного чиновника. Вопрос решается в судах, но если это так, то получается, что никто не думал об обеспечении непрерывности образовательного процесса и питания в том числе?

Но и это не все, градус напряжения вокруг тепла в городе растет до уровня вулканического извержения. На наш звонок ответил директор ЧП «Светловодскбыт» Сергей Московский, отметивший: «У нас с отоплением все нормально, вышли на технологический режим, если возникают проблемы, они оперативно устраняются. О сотрудничестве с городскими властями говорить не приходится. Но это рабочие моменты. Гораздо хуже другое. На прошлой неделе наши специалисты выяснили, что СШ №3 была самовольно отключена от тепла! Я зафиксировал этот факт, написав заявление в полицию. Мы в минувший четверг обошли все школы, потому что нас в комиссию по проверке теплового режима в классах не включают, для этого я приобрел дешевый тепловизор, которым мы мерили температуру батарей. Прибор четко показывает, что из десяти секций батареи восемь не работают, то есть они засорены, что свидетельствует о подготовке к отопительному сезону…»