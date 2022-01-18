Мото-Санта-Клаус

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В течение трех праздничных дней – 31 декабря, 13 и 14 января – на улицах Кропивницкого можно было встретить Санта-Клауса на мотоцикле, стилизованном под санки. Он поздравлял, раздавал подарки, с ним охотно фотографировались, а некоторые даже катались на ярком транспортном средстве.

Кропивничанин Александр Митрофанов – байкер со стажем. Он один из кировоградских мотолюбителей, создавших в городе мотоклуб. По специальности – электрик, а еще стелил и реставрировал паркет. То есть хорошо справляется с древесиной. Поэтому превратить мотоцикл в сказочные салазки было не слишком сложно.

– На мотоцикле я с детства. Малышом ездил с отцом, сидя на бачке ИЖ-49 и держась за руль, – рассказал Александр Николаевич. – Со временем отец купил мне «Ригу-1». После появились «ИЖ Планета Спорт», МТ-10. Сейчас у меня Yamaha – подарок дочери и сына. Именно этот мотоцикл я превратил в санки.

Идея поздравлять с праздниками горожан возникла не случайно. Александр Николаевич захотел сделать что-нибудь приятное детям своих товарищей по байкерскому движению. С них все началось, а затем поздравления вышли за пределы семейств мотоциклистов, и Санта-Клаус выехал в город – на центральную площадь и в торговые центры.

В последний день в прошлом году ездить было сложно. Для того чтобы безопасно двигаться по льду, пришлось надеть на колеса цепи. Водители транспортных средств, встречавших Санта-Клауса на «санках», сигналили, что, признается Александр Николаевич, несколько отвлекало, ведь обычно сигналят, чтобы к чему-то привлечь внимание, а здесь все нажимали на клаксон. Сотрудники полиции не останавливали, а также приветствовали и снимали на камеры мобильных телефонов.

Александр Митрофанов раздавал подарки. Спонсором выступили дети, которые держат груминг-салон Dandy Dog. Счастливчики получили сладости и пакетики с кормом для собак, ведь салон специализируется на стрижке животных.

Режим работы Санта-Клауса был напряженным. Например, 13 января Александр Николаевич уехал в десять утра, а домой вернулся в десять вечера. То есть двенадцать часов поздравлений. Когда Митрофанова спросили, сколько ему стоила трехдневная праздничная акция, он ответил: «Потраченные деньги я конвертировал в улыбки, которыми меня встречали. Их было много, и это дорогого стоит»…