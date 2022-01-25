Дай боже не воспользоваться укрытиями…

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович во время аппаратного совещания с руководителями городских служб традиционно подытожил ситуацию с работой коммунальщиков, вакцинацией, частным транспортом на дорогах, что мешает работать снегоуборочной технике и габаритному общественному транспорту. А еще вспомнил и об упавшей елке, состоянии бомбоубежищ, работе маршруток…

– На прошлой неделе наш город не обошла непогода. Коммунальщики справились неплохо, я думаю. Горожане больше стали прислушиваться к нашей просьбе не оставлять автомобили посреди дороги. Я понимаю, что машин очень много купили люди, но в период метеорологических сложностей надо понимать потребности общины. Когда наконец-то решится вопрос с парковкой машин по обе стороны дороги на улицах Шевченко и Большой Перспективной? А, готовится документация… Но я говорил – немедленно решить проблему. Немедленно – значит очень быстро!

Чистить дороги – самая главная задача коммунальных служб. Но ведь им мешают это делать машины.

Второе. Только дунул ветер – и все: елка, рекламные борды рухнули! А где инженерная стойкость, где контроль? Я не хочу слышать информацию, что кто-то недорабатывает. Если упадет человеку на голову, если покалечит людей – это наша проблема. Необходимо собрать всю информацию и дать в каждом случае отдельную оценку. Потому что наше «авось» – снять растяжки и оставить елку! Ну если уж приступили к демонтажу, то организуйте в две смены работу, демонтируйте и отвезите на склад. Неужели ваш опыт не дает понять, что за чем нужно делать? Ситилайты падают, плакаты из них летают по всему городу, куски металла от них отрываются.

О состоянии объектов укрытия населения. Ситуация, в которой мы живем сейчас, известна всем, и добавлять масла в огонь не приходится. Необходимо четко понимать, что восьмой год наше государство находится в состоянии войны, и вопросы, которые возложены на территориальную общину, должны безусловно выполняться.

Руководители ЖЭО, предприятий и учреждений, где находятся соответствующие помещения, должны уведомить городской совет о своих нуждах. У города есть необходимые резервные фонды, обеспечивающие всем необходимым. Для обустройства можно использовать инвентарь, оставшийся после обновления в бюджетных учреждениях.

Нужна максимальная сплоченность. Современная война – это не только армия и оружие, но и высокий моральный дух, и знание и умение находить правильный выход из сложившейся ситуации. Дай Бог, чтобы нам никогда в жизни не пришлось воспользоваться этими укрытиями!

И снова о транспорте. В городе должен соблюдаться график движения общественного транспорта. Без разницы – есть пассажиры или нет. Говорили, что газ подорожал. Достаточно спекулировать ценами на газ и прятаться за ними. Будут нарушать график – на этих маршрутах будет работать коммунальный транспорт. Точка. 10 гривен цена проезда! Они давали обещания и уверяли исполком, что будут выполнять условия. А теперь до 19 часов поездят, сливки снимут, и на этом все – движение окончено. Такая конкуренция меня не устраивает. Контролируйте это.