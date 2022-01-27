Какие типы чехлов и какие материалы пользуются особой популярностью среди пользователей смартфонов?

Выбор подходящего чехла для мобильного телефона может показаться понятным и простым явлением, но давайте попробуем взглянуть на эту тему немного с другой стороны. Сегодня существует достаточно много моделей и типов конструкций, только для айфон 13 можно встретить несколько сотен разновидностей чехлов по этой ссылке https://www.aks.ua/catalog/chehly-dlya-mobilnyh-telefonov/brend-telefona/apple-iphone/model-telefona-apple/iphone-13. Поэтому некоторые пользователи действительно могут испытывать трудности при покупке защитного аксессуара. В первую очередь рассмотрим наиболее популярные типы чехлов.

Чехол-книжка

Это достаточно популярный вариант чехла, который способен защитить смартфон со всех сторон. Телефон обычно крепится двумя способами, он может быть как «вклеен», так и «защелкнут» в корпус чехла. Выбирать лучше вариант, который разработан под конкретную модель телефона, так как большинство универсальных чехлов не имеют заднего выреза для камеры и окошко под кнопки тоже может не совпадать. Преимущество такого чехла в том, что он выглядит элегантно и максимально защищает телефон во время эксплуатации.

Чехлы накладки

Эти модели обычно изготавливаются из прочного пластика. Кроме того, некоторые из этих чехлов даже прорезинены или имеют специальное противоскользящее покрытие. Благодаря этому телефон не выскальзывает из рук. Небольшой недостаток этих противоскользящих поверхностей заключается в том, что через некоторое время слой начинает стираться по краям и чехол теряет свою привлекательность. Накладки обычно имеют небольшой бортик, выступающий за пределы дисплея, поэтому, даже если телефон упадет на бетон в плашмя, то дисплей зачастую остается целым и невредимым.

Какой материал более практичен: силикон или ТПУ пластик?

Силиконовые чехлы имеют преимущество в том, что они наиболее пластичные. Чехол легко надевается на телефон и принимает нужную форму. Если телефон упадет на землю, то аксессуар только испачкается и не получит никаких повреждений. Существуют также чехлы из термопластичного полиуретана. Материал ТПУ обычно обладают лучшими свойствами, чем покрытия из пластика, так как устойчивы к растрескиванию. Однако они не такие податливые, как силиконовые чехлы. Недостаток чехлов, как силиконовых, так и ТПУ, в том, что они через некоторое время теряют цвет и эстетически выглядят уже не привлекательно. Особенно это заметно на примере прозрачных силиконовых чехлов, которые со временем желтеют.