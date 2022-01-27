Що таке кредитна історія?

При подачі заявки отримання кредиту банки і МФО розглядають кредитну історію. Вона формується з першого звернення позичальника до кредитора, що зберігається протягом багатьох років. За формування бази даних відповідають певні корпорації. Отримати кредитну історію може будь-які банки та МФО, для чого вони роблять офіційний запит. Кредит онлайн без перевірки кредитної історії дають лише не багато мікрофінансових організацій.

Формування кредитної історії

У банках та МФО розрахунок ймовірності недотримання зобов’язань проводиться згідно з історією. Рейтинг знижується у разі, якщо позичальник раніше затримував платежі та не виконував інших зобов’язань. Відсутність історії також сприймається як негативний фактор.

Під час формування звіту враховується кілька факторів. Вони такі:

Кількість позик за всю історію.

Суми позик.

Дотримання графіка платежів.

Кількість поточних позик.

Частота звернень до кредиторів.

Кредитори, яких звертався позичальник.

Кредитор повинен брати витрати на перевірку цієї інформації на себе. Жодна організація, яка відповідає за формування кредитної історії, не надає послуги безкоштовно. Зробити такий запит може і позичальник двічі на рік для оцінки ймовірності отримання позитивної відповіді на подану заявку.

Як покращити свою кредитну історію

Є кілька різних способів покращення кредитної історії. Для цього:

Потрібно взяти кілька невеликих кредитів. Між виплатою попередньої та взяттям нової позики роблять перерву кілька місяців.

По всіх позиках платежі здійснюються у зазначені терміни. Якщо запізнитись на кілька днів, розраховувати на покращення кредитної історії не варто.

Такий підхід потребує багато часу. При цьому доведеться зазнати витрат. Але на великий кредит за поганою кредитною історією розраховувати не варто.

Хто видає позику без перевірки

Банки поступово втрачають лідируючі позиції у сфері кредитування. Це з тим, що великі суми потрібні дуже рідко, а процедура перевірки відштовхує багатьох потенційних клієнтів. При цьому МФО значно розширюють свої послуги, створюючи все більше продуктів кредитування.

Висока популярність пов’язана насамперед із тим, що на оформлення заявки йде трохи часу. У цьому перевірка кредитної історії не проводиться. Навіть за наявності цих даних можна розраховувати отримання позитивного результату. Причин кілька:

Компанії намагаються збільшити свій обіг.

Видається невелика позика на короткий термін.

Права МФО та позичальника захищені законом.

До позитивного боку відносять можливість оформлення за кілька хвилин. Для цього на сайті компанії є форма для надсилання відповідної заявки. На її розгляд йде лише кілька годин.

Деякі компанії на першому зверненні позичальника надають кредит без відсотка. Проте період кредитування у такому разі буде найкоротшим. Деякі МФО використовують цей інструмент як комерційний хід.