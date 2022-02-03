Где и как можно познакомиться с девушкой?

Найти девушку для интересного времяпровождения не так-то и тяжело, как это может показаться на первый взгляд. Но не каждый мужчина знает все способы для знакомства. Давайте же рассмотрим самые действенные способы знакомства.

Распространенные способы знакомства на улице

Способ №1

Предложите помощь. Покажитесь незнакомой девушке учтивым незнакомцем, который всегда готов прийти на помощь. Предложите донести огромный чемодан или небольшую сумку. Но не стоит сильно навязываться, если девушка ответит вам «нет», значит лишняя настойчивость будет неуместной.

Способ №2

Импровизируйте с доступной информацией. Например, у девушки футболка с рисунком «звездных войн» или одета во все желтое? Заговорите с ней об этом. Но не забывайте, что говорить о том, что девушка делает в своем телефоне – нельзя, это считается вторжением в личную жизнь.

Самое главное – будьте открыты и уверены. Вряд-ли какая-то девушка захочет познакомиться с парнем, который не уверен в своих действиях и запинается при разговоре.

Популярные способы знакомства в интернете

Способ № 1

Тематические группы. Такие паблики или группы в социальных сетях позволяют быстро и легко найти девушку по интересам. Составим небольшой список тем для разговора смело переходите к действиям.

Способ №2

Не лайкайте, а действуйте! Не стоит молча «закидывать» страницу девушки лайками, таким образом вы больше будете походить на инфантильного человека, нежели на того, кто хочет познакомиться. Напишите ей сообщение или оставьте комментарий.

Способ №3

Следите за своей страницей. Не удивляйтесь, если ваши сообщения остаются без ответа, если в своих комментариях вы грубите или постите картинки о том, что все бабы – стервы.

Важно – не забывать о грамотности. Следите за тем, как вы пишите и не спешите переходить на «ты», если вас об этом не просят.

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