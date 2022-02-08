Антибиотики – под контроль!

Справка «УЦ».

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, устойчивость к антибиотикам сегодня является одной из самых серьезных угроз здоровью человечества, продовольственной безопасности и развитию.

Следствием этой устойчивости являются более длительные госпитализации, рост медицинских расходов и смертности. Ученые подсчитали, что в 2019 году устойчивые к антибиотикам бактерии убили более 1,3 млн человек. Это больше, чем умерло от СПИДа.

С 1 апреля в Украине продажа антибиотиков в аптеках будет происходить только по электронному рецепту. Решение окончательное. О механизме выписки рецептов, готовности к этому медицинских учреждений, аптек, врачей и пациентов «УЦ» рассказала главный врач амбулатории общей практики – семейной медицины Кропивницкого Светлана Васецкая.

– Светлана Леонидовна, объясните подробно, что изменится с 1 апреля?

– Антибиотики, которые зарегистрированы в Украине, будут отпускаться в аптеках исключительно при наличии у пациента электронного рецепта. Встал этот вопрос из-за того, что антибиотики слишком активно используются нашими гражданами. Это вызывает резистентность бактерий к антибиотикам. И проблема эта не только в Украине, но и во всем мире.

Дошло до того, что люди сами себе назначают антибиотики. Им помогают фармацевты в аптеках. Антибактериальные препараты даже некоторые врачи назначают безосновательно. К сожалению, у нас как только что-то случилось с человеком – назначают антибиотики. Но, если посмотреть на опыт европейских стран, мы увидим, что при простуде, гриппе и других вирусных заболеваниях там антибиотики не назначаются.

– Это выглядит странно. Мы вроде бы привыкли к лечению антибиотиками.

– Антибиотики не лечат вирусные заболевания! Они лечат бактериальные осложнения. Даже при ковиде не назначаются антибактериальные препараты до тех пор, пока не возникают осложнения, которые лабораторно подтверждены. Не все бронхиты, синуситы, воспаления уха, глаз нуждаются в антибиотиках. Нужно обследовать пациента, начать лечение, а затем решать, нужны ли антибиотики. А в целях профилактики – ни в коем случае.

Следующими этапами планируется запуск е-рецептов на наркотические средства, а затем на все рецептурные препараты.

– Что для перехода на е-рецепты нужно сделать медицинским учреждениям?

– Заведение должно быть зарегистрировано в электронной системе здравоохранения и сотрудничать с медицинской информационной системой. Ничего сложного нет. Тем более, что мы уже давно работаем по этому принципу – выписываем электронные рецепты по программе «Доступные лекарства». Это препараты для больных хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистые, сахарный диабет, бронхиальная астма.

Если заведение не имеет собственной медицинской информационной системы, например, частное, оно также может выписывать е-рецепты, потому что зарегистрировано в электронной системе здравоохранения. Если не зарегистрирован, это придется сделать.

– Некоторые, услышав о нововведениях, намерены купить антибиотики на всякий случай, чтобы были дома.

– Это не стоит делать. Считаю, что определенные антибиотики будут в свободной продаже. Пока мы говорим о перечне лекарственных препаратов, зарегистрированных в Украине. К тому же у каждого препарата есть срок годности. Зачем рисковать здоровьем?

– Как будет выглядеть электронный рецепт? Как мы его получаем?

– Нужно, конечно, обратиться к врачу, прийти на осмотр. Или если у врача будут основания (рентген, КТ, лабораторные исследования), возможно дистанционное назначение. Но я за то, чтобы больной осматривался, и только потом ему назначалось антибактериальное лечение.

Если антибиотики назначены, пациент получает рецепт на телефон, по которому заключена декларация с врачом. В аптеке нужно будет просто показать рецепт. В случае, если у человека телефон не поддерживает передачу е-рецептов, разрешается их распечатывать.

В рецепте будет указываться не торговая марка препарата, а основная составляющая, фармацевтическая основа, действующее вещество. Это, например, как парацетамол, являющийся основой многих жаропонижающих препаратов – таблеток, сиропов и т.д.

Никаких проблем, связанных с электронными рецептами, не вижу. Мы уже перешли на электронные больничные, выписываем рецепты по «Доступным лекарствам», привыкнем и к е-рецептам на антибиотики.