Мэр Райкович: «Зона нашей прямой ответственности»

Прогнозируемо Андрей Райкович, городской голова Кропивницкого, на еженедельном аппаратном совещании больше всего говорил о последствиях взрыва в доме по улице Попова, 24, корпус 1.

«В первую очередь нужно глубоко проанализировать, что случилось в доме на Попова, 24, корпус 1. Изучить все и принять меры, чтобы в будущем такого не случилось.

Около 360 жителей пострадали в материальном плане.

Хочу отметить, что все соответствующие службы с первых минут бедствия работали на “отлично”.

К настоящему времени уже выполнен большой объем обследований, начали с дымовентиляционных каналов, уже начали ремонтные работы. Дали частично свет в подъезды.

К сожалению, возможно, часть квартир будет непригодна для дальнейшего проживания. Еще продолжается оценка повреждений.

Пока нет четких ответов относительно объема работ, которые необходимо сделать. “Кировоградгаз”, подключайте 1,3,4 подъезды! Нет сомнений, что был именно взрыв газа. Ваша организация высокодоходная, но почему-то только городские власти занимаются вопросами проживания, питания пострадавших и другими проблемами.

Уже нужно планировать пакет экономических возмещений. Следует подключать руководство предприятий, где работают жильцы дома. Должны помочь. Кое-кто возвращался с работы, а оказалось, что возвращаться некуда. Поэтому готовим письма руководителям предприятий и учреждений, где работают жители.

К сожалению, к утру понедельника никто не предложил помощь. Но это зона нашей прямой ответственности, чтобы люди были всем обеспечены.

Часть квартир 1 подъезда и всего 2 подъезда быстро не вернутся в нормальную жизнь. Неизвестно, когда соответствующие службы разрешат полноценные работы.

Проживание в гостинице “Турист” – это временно. Необходимо связаться с ректорами всех городских вузов, возможно, подыскать варианты в общежитиях, малосемейках.

Еще такие аспекты. Дети занимаются дистанционно, родители обращаются: разрешите зайти в дом взять компьютер, чтобы дети учились. Изучите вопросы, снабдите детей из пострадавшего дома планшетами и ноутбуками, отыщем такую ​​возможность.

Управление ЖКХ – отработайте, как жильцы будут платить за коммунальные услуги. 3,4 подъезд – одни условия, 1,2 – другие. Должна быть зеленая улица для людей по всем вопросам.

Продумайте, как помочь людям вывезти то имущество, которое пригодно для использования.

КП «Благоустройство», мы не можем потерять Парковую аллею, которую недавно обновили, на ней находится дом, осторожно убирайте мусор, возможно, стоит временно накрыть газоны, люди ходят, работают штаб и другие структуры, топчут, надо держать на контроле эти вопросы.

В этом доме живут переселенцы из Чернобыльской зоны, нужно и с этой стороны искать возможность помощи у социальных служб.

Управление здравоохранения, обеспечьте, чтобы пострадавшие получали в поликлинике №5 первоочередную помощь без вопросов.

Сейчас главные работы ведутся в подвальных помещениях, чтобы укрепить все, потом будем двигаться дальше этаж за этажом.

Управление капитального строительства – срочно найти всю документацию по этому дому, в Черкассах ее обрабатывали, переводили в цифровой формат, направьте туда представителей.

Мы наглядно видим, к чему привел практически неконтролируемый процесс установки автономного отопления в почти 75 процентах домов города. В десятки раз увеличиваются риски, и мы видим результаты этого.

Несмотря на трагедию, я не могу не напомнить об опасности коронавируса. Холодно, инфекция распространяется, но в тех же пунктах помощи пострадавшим с улицы Попова есть люди без масок. Люди расслабились. А угроза не идет на убыль. Но в пунктах вакцинации очередей не наблюдается…

Также очень прошу разобраться с работой магазинов по продаже фейерверков в городе. Идет война, люди хватаются за сердце, когда слышат эти взрывы. Они лицензированы, эти магазины, такие, как на углу Полтавской и переулка Объездного, и эти их товары? Если что, мы создадим им такие условия, что покупать такой товар можно будет только с паспортом, с подписью. В слишком свободном доступе у нас эти опасные игрушки…»