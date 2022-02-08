Памяти Анатолия Кохана

Незаурядный и харизматичный город Александрия дал миру немало интересных неординарных людей. Но среди всего общества можно выделить Анатолия Кохана. Классный педиатр, писатель, поэт, журналист, краевед, преподаватель и просто отличный человек. Почти десять лет его нет с нами, но мы помним Анатолия Ильича. 14 февраля ему исполнилось бы 85 лет. Вместе с вдовой Кохана Розой Соломоновной мы вспоминали хорошего человека.

– Мы прожили вместе 53 года. У нас должна была быть изумрудная свадьба в 55 лет брака, но… Познакомились мы в Харькове, где и я, и Толя учились в медицинском институте. И не просто где-то в коридоре, а на турнире по шахматам, мы оба играли. И… Мы ехали из парка Горького в центр и на каждой остановке выходили, чтобы наговориться. После первого курса Толя поехал в Александрию на каникулы и, наверное, тогда полюбил этот город.

Анатолий был такой застенчивый… Он даже букет цветов когда-то мне принес в рукаве, прятал, чтобы никто ничего не подумал. А я ему за этот первый букет сварила какао, как сейчас помню.

Когда Анатолию присвоили звание Почетного гражданина Александрии, он сказал, что считает это нескромным, ведь в городе много людей, которые больше заслужили такое звание. И, конечно, он не хлопотал, чтобы ему это звание присвоили…

Мы прожили вместе долгую счастливую жизнь. Дети, внуки, правнуки. Правнучка живет в Одессе, правнук в Днепре. «Вождь краснокожих» О’Генри читали? Так это о нашем правнуке. Недавно, например, он, играя, разбил плазменный телевизор. К сожалению, Толя правнуков не дождался.

Внуки успешны у нас. Один стал капитаном дальнего плавания в 36 лет, что вообще почти нереально в этой профессии. До этого жил и работал в Израиле, Японии, Норвегии, Корее – проходил практику. В Израиле получил самую престижную президентскую стипендию! Сейчас изучает уже бог знает какой по счету язык, теперь это хорватский.

После окончания института мы жили и работали в Близнюках, это райцентр Харьковской области, попали туда по распределению. 5 лет мы там прожили. Мне предлагали работу в туберкулезной службе при Харьковском тракторном заводе, сейчас это противотуберкулезный диспансер, но я должна быть рядом с мужем. Уже тогда моя мама жила с нами, я перевезла ее к нам.

Но вы представляете, как это 4 человека жили в одной комнате в общежитии? И потому, когда нам предложили переехать в Александрию, где нам дадут отдельную квартиру, мы согласились.

И я ни разу не пожалела, что мы перебрались в Александрию. Нам нравился город. Анатолий раньше в нем бывал, он хоть и родился в Житомирской области, но вырос в нашей Новгородке, расстояние между этими райцентрами не такое уж большое.

Как-то Анатолию предложили переехать в Тернополь, возглавить кафедру педиатрии местного медицинского тогда института, сейчас университета. Но он отказался. К тому времени он уже защитил диссертацию по истории педиатрии, был известным в Украине специалистом. А кандидатскую диссертацию защитил по истории земской медицины в наших краях.

Когда-то он написал:

«На світі є Олександрій багато,

Але найкраща на землі – моя,

Де сивий Інгулець і материнська хата,

Де я в дитинстві слухав солов’я».

Мало кто знает, но в быту с ним было тяжело. Анатолий гвоздь не мог забить, ничего по дому из хозяйственных работ не делал. Это было не его. Да, жить с ним было тяжело, но так интересно!

Мы весь день были на работе, я не заметила, как дети выросли. Без 15 семь я выходила из дома на работу. Были постоянные ночные дежурства… Спасибо маме, которая освободила нас от домашних дел и большей части воспитания детей.

А еще Анатолий искренне верил… в коммунистическую идею! И это не связано с тем, что он был партийный, имел билет, он реально был сторонником коммунизма и надеялся, что когда-нибудь этот общественный строй придет. Из его статей или книг это не видно, но так было. Ибо он жил с идеалами отсутствия классового разделения, «Каждый – по способностям, каждому – по потребностям!»

Он умер в ночь с понедельника на вторник, я помню… Мне его так не хватает. Но память живет. Я сейчас осталась в Александрии одна. Но многие из тех, кто его знал, с ним дружил, помогают. Толю очень уважали и уважают.

Анатолий Кохан писал статьи для десятков изданий, «Украина-Центр» среди них. А одна из первых его работ вышла в Польше, в газете Nasze słowo. Она была посвящена памяти Сергея Подолинского, украинца польского происхождения, работавшего медиком на территории нынешних Черкасской и Кировоградской областей.

Анатолий Кохан написал немало книг: путеводитель по Александрии, книгу «Старая Александрия в открытках и фотографиях», исследования «Евреи Александрии», «Театральная Александрия», «Штрихи к портрету Василия Сухомлинского». Затем о нем самом напишут книгу «Анатолий Кохан. Врач. Краевед. Журналист». В 2010 году ему присвоили звание Почетного гражданина Александрии.

В честь Кохана названа улица в Александрии, основана местная журналистская премия его имени. Хотя сам Анатолий Ильич всегда говорил, что он в первую очередь детский врач, а краеведение, журналистика, книги – это просто увлечение.

Прочтите, с какой любовью он писал об улицах родного города: «Если бы улица могла говорить, она бы рассказала о своем прошлом, о живших на ней людях, которые ходили на работу, в школу, о событиях, происходивших в разные времена, об иностранных врагах, топтавших нашу землю, о героях, которые ее освобождали… Улица молчит. Но присмотритесь внимательным, неравнодушным, любознательным взглядом к старым зданиям, кровлям, крыльцам, дверям, окнам, металлическим навесам над входной дверью. Они могут рассказать многое о прошлом, древнем. Забытом…

Современная ул. Шевченко была до революции Центральной, а ул. Пролетарская – Николаевской. Улица 6-го Декабря до революции называлась Казначейской. Пройдитесь медленно по этой улице, внимательно присмотритесь к домам. Начиная с бывшего театра, на ней сохранилось еще несколько дореволюционных домов, и, несмотря на достройку и ремонты, их можно узнать. А центральная улица современной Александрии до революции называлась Соборной, в советские времена сначала была Октябрьской, а впоследствии получила имя Ленина, что сохранилось и по сей день. Улица Калинина называлась Ганнибаловской. На ней жил актер Г.П.Юра и автор книги “Записки суфлера” Лев Белоцерковский. Улица Свердлова называлась Бульварной, потому что вела она к бульвару, который был любимым местом отдыха александрийцев и находился там, где сейчас сквер между зданием театра и улицей Шевченко. На углу улиц Бульварной и Центральной с 1904 года проживала семья Чижевских, и известный ученый Д.И.Чижевский в этом доме не родился, как свидетельствует мемориальная доска, потому что на время переезда ему исполнилось 10 лет. А неподалеку сохранилось двухэтажное здание бывшей земской управы. Здание земской управы и большинство школ города построены по проектам александрийского инженера-архитектора Э.Крауза. Он был талантливым архитектором, победителем многих губернских конкурсов. По его проектам в начале XIX века в Херсоне и многих городах губернии сооружены многие школы и другие помещения общественного назначения. Они выдержали испытание временем и сохранились до наших дней. Улица Первомайская называлась Почтовой. Украшением улицы был сказочный дом главы земской управы С.Г.Пищевича. У него неповторимые, оригинальные окна, стилизованные под масти карт, а крышу украшал ажурный шпиль. По народным преданиям, средства на это здание С.Г.Пищевич выиграл в карты. К счастью, дом сохранился до наших времен. Сохранился на Первомайской дом №23 с небольшой башней бывшего владельца гастрономического магазина Штромберга. Много лет здесь был онкологический диспансер. А на том месте, где сейчас сквер на углу пр.Ленина и Первомайской, была двухэтажная гостиница “Бристоль”…»

Анатолия Кохана любят и уважают, несмотря на годы. В 2019 году в Центральной городской библиотеке второго по величине города области провели так называемое «Краеведческое ревю “Гордость Александрии – Анатолий Кохан”». Мало в честь кого после ухода в вечность в наших городах и селах проводят такие мероприятия.