Погиб через два часа после визита президента

Вся страна заговорила о дислоцированной в Днепре военной части №3021 и охраняемом ею заводе «Южмаш» после того, как в прошлом месяце солдат Артем Рябчук убил там из автомата четырех товарищей по оружию и гражданскую женщину и еще пятерых ранил. Многие мужчины, служившие в этой части раньше, вспомнили о диких тамошних обычаях – физическом и психологическом насилии младших командиров над новобранцами, которого не замечало высшее начальство (вполне возможно, Рябчук и не выдержал издевательств). Также стало широко известно, что в части №3021 погибали солдаты и в недавней трагедии, причем при загадочных обстоятельствах. Уроженец села Грузское Кропивницкого района Андрей Киба – один из них.

С его отцом, тоже Андреем, жителем Грузского, пообщался корреспондент «УЦ». Вот что рассказал Андрей Николаевич.

Родился сын 12 мая 1999 года в Грузском. Здесь и окончил школу. Выучился в городе на слесаря. Увлекался рыбалкой. Порывался на военную службу по контракту, но мать отказала. В двадцатых числах апреля 2019-го пришла повестка. Тогда работал с отцом «у Кошлатого» (так в Грузском называют тамошнее предприятие по производству меда – по фамилии директора). Рассчитался, попал в Национальную гвардию, в часть №3021.

По словам Кибы-старшего, звонить по телефону сын мог только в выходные – такие строгие там правила.

– Он говорил, что туго там. Сказал раз: «Я, отец, попал в ж…у» Хотел перевестись в Киев. Не пустили.

О проблемах, которые сын имел в виду, отец только догадывается. Ибо слышал от одного грузчанина, тоже служившего в части № 3021: там и вешались солдаты.

– В седьмой день седьмого месяца мы говорили по телефону, он выслал фото со службы. А двенадцатого седьмого – сообщение, что его нашли на посту мертвым.

Забирала тело мать, бывшая жена Кибы-старшего. Похоронили Андрея в Грузском. И узнали родители о невероятных вещах – якобы сын набрался кредитов, из-за чего и застрелился.

– Звонила следователь. Говорила о кредитах. Потом было тех следователей! Через месяц или два приезжали из Днепра, говорили, что из полиции, документов не показывали, расспрашивали, характеристики брали.

Андрей Николаевич не исключает, что сын мог взять кредит перед службой и не вернуть его. Но не верит, что речь шла о значительных деньгах: кто бы ему их дал?

В конце разговора Андрей Киба вспоминает, что 12 июля 2019 года на «Южмаше» побывал президент:

– Зеленский был там за два часа до того, как с Андрюшей произошло…

Мать погибшего тоже не верит версии следствия о деньгах.

– Сейчас много ложной информации по делу сына. Там написано, что он купил дом за 50 тысяч, а мы два с половиной года не можем узнать, где этот дом находится. Да и, судя по ценам на жилье, мы не верим, что он мог его приобрести, – рассказала Анна Киба «Центральноукраинскому бюро новостей».

О проблемах сына на службе она была в курсе, хоть и без подробностей:

– Он сказал, что с новенькими там делают, что хотят.

День, когда забирала погибшего сына, Анна запомнила на всю жизнь:

– Мы пошли к командиру и потребовали, чтобы нас отвезли в полицию или следователь приехал в воинскую часть. На что командир сказал, что все организует. Когда я спросила его о причинах смерти, он дал мне ответ, который шокировал: «А что мне делать – из ста человек, которые у меня в части, только пятнадцать адекватны?» Я его спросила: «А адекватных надо убивать?»

Как-то Анна Киба узнала, что уголовное производство, возбужденное по факту гибели сына, закрыто.

– Об этом узнала случайно, накануне поездки в Генеральную прокуратуру. Когда я уже уехала в прокуратуру, дело снова было возбуждено. Следователей меняют, но ничего не говорят… У нас очень много осталось вопросов. Мы хотели бы послушать тех людей, которые ставили моего ребенка на пост. Для меня не имеют значения звания, мне главное – послушать тех, кто последний раз видел моего ребенка.

Женщина будет продолжать бороться за то, чтобы следствие установило виновников смерти сына. А о недавней трагедии на «Южмаше» отзывается так:

– Так как стало известно, что над парнем издевались и он об этом сообщал командирам, а они не реагировали, я думаю, что рано или поздно это должно было случиться…