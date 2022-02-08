Заслужили – получите!

В Кропивницком вручили премии имени Евгения Маланюка лауреатам за 2021 год. Ими стали Наталья Бидненко в номинации «Поэзия» с произведением «Сиреневый вечер», Кирилл Полищук в номинации «Проза» с произведением «Птичье кладбище» и Владимир Полищук в номинации «Литературоведение и публицистика» с произведением «Время псевдонимов и рабкоров».

В этом году – маленький юбилей премии, за все время ее существования, 20 лет, ее получили ровно пятьдесят мастеров в области слова.

Владимир Полищук цитирует в своей книге «Время псевдонимов и рабкоров» Арсения Тарковского: «Из моего города вышло почти двести профессиональных литераторов». Пожалуй, сегодня таких намного больше, после смерти Тарковского у нас творили Николай Смоленчук, Владимир Панченко и многие другие.

Очень правильно, что Тарковский говорил о литераторах. Ибо быть Писателем с большой буквы – это судьба немногих. К примеру, Владимир Ленин в своей автобиографии назвал себя «литератором». Ибо до «писателя», по собственному мнению, недотягивал.

К сожалению, вокруг именно областной литературной премии всегда много слухов и домыслов типа «За что дали этому?», «Да он же графоман». Хотя в положении о премии имени Маланюка четко прописано: «Премия имени Евгения Маланюка является творческим отличием, которым награждаются литераторы за высокохудожественные произведения в жанрах поэзии, прозы, драматургии, литературоведения и перевода, направленные на утверждение гуманистических идеалов, демократизацию общества. Премия устанавливается в трех номинациях: художественная литература (поэзия, проза, драматургия); литературоведение и публицистика; перевод (с украинского на другие, с других языков на украинский язык)».

В этом году снова о премии полезли злые слухи – якобы организаторы или жюри негласно поставили лауреатам условие за победу «накрыть поляну» в ресторане. Врут, конечно! Ведь на самом деле «накрывать поляну» художникам должны благодарные читатели, а не наоборот.

Размер премии – шесть прожиточных минимумов. На сегодняшний день прожиточный минимум в Украине – 2 тысячи 393 гривни, то есть премия, если ее рассчитали по новым показателям (это с 1 января такой размер), составляет 14 с лишним тысяч.