Поправка на «Омикрон»

Что с человеком ни делай, он упорно ползет на кладбище.

М.М. Жванецкий.

Кто первым сказал о коронавирусной инфекции «Переболеют все!», сейчас выяснить практически невозможно. Предположения такого рода появились еще весной 20-го. Теперь, два года спустя, с появлением штамма «Омикрон», реальность этого прогноза становится очевидной.

Болеют все – привитые и непривитые, вакцинированные одной дозой, двумя и тремя, привитые любыми вакцинами и их комбинациями, малые и старые, здоровые и хроники. Болеют легко, средне и тяжело. По первому, по второму и даже по третьему разу. С высокими титрами антител и с низкими.

Болеют люди, живущие и работающие в толпе, и те, кто постоянно находится в «пузыре безопасности». Принц Чарльз, Реджеп Эрдоган, Илон Маск, Ларри Кинг – конца этому списку нет.

Коронавирус действует против всякой логики, которую пытаются выстроить ученые. Как объяснить, что человек 60+ с полным букетом хронических заболеваний переносит «корону» в несколько чихов, а молодой тренированный атлет лежит пластом под кислородом две недели? Почему так происходит, однозначного ответа у ученых нет. Есть только версии.

Возможно, самые стойкие из нас имеют какие-то особенности иммунной системы. А может, перенесенные ранее болезни или прививки дали позитивный в данном случае эффект…

Иногда кажется, что разные штаммы «короны» атакуют не только нас, но и друг друга. А как объяснить, что «Омикрон» почти вытеснил сверхтяжелую «Дельту»? Это лишь одно доказательство того, что мы еще совсем мало знаем об этой напасти.

Отдельная тема – тесты. Понятно, что у нас они «мэйд для стран третьего мира», но в Китае?! На Олимпиаде?! Почитайте репортажи Юрия Илючека из Пекина, и вы сами поймете, что тесты на коронавирус и у них – чистой воды лотерея. И иногда с заданным результатом.

Я бы выпускал тесты в виде лотерейных билетиков, типа «Спринт». Купил, разорвал и четко знаешь ответ. Эффект примерно такой же, как от ныне действующих тестов, но без очередей и неприятных ощущений в носу.

Еще год назад какой-то специалист МОЗа заикнулся о том, чтобы дать право семейным врачам ставить диагноз по клиническим показателям, без ПЦРов. Но умнику быстро захлопнули рот – кто позволит прикрыть такой высокодоходный бизнес?

Но вернемся к нашему «Омикрончику». Пусть вас не обманывает ни его ласковое название (маленькая буква «о» греческого алфавита), ни разговоры о легком течении болезни. Это еще та гадость! Легкая – не для всех. А массовость заболевания дает в конечном итоге большое количество госпитализированных и летальных. Тут работает чистая арифметика…

Протоколы лечения и профилактики «Омикрона» опробованы во всем мире. Они доступны и нашим врачам. И лечат они нас грамотно. Исключения есть, как и везде. Но это же и от нас зависит? Поэтому: смотри, у кого лечишься!

Схема лечения для большинства проста: ибупрофен плюс витамины, если температура выше 38 – парацетамол. И пить, пить, пить… Но есть еще один крайне важный нюанс: если поймал вирус и начал лечиться, уж будь добр, постарайся не увеличить дозу «заразы», поберегись и не шастай. В противном случае можно лечиться бесконечно.

Пришло время в масштабах страны отменить все ограничения и требования по наличию обязательной вакцинации для работников образования и чиновников. В нынешних условиях это выглядит, как централизованная реализация вакцины за государственный счет (да, у нас есть госзакупки вакцин). Да и медикам, которые уже переболели по 2-3 раза «короной», нужно тщательно взвесить необходимость бустерной и постбустерной вакцинации. Или хотя бы сделать ее добровольной.

Во многих странах «поправку на “Омикрон”» уже сделали: отменили запреты и ограничения для туристов и своих, сократили период самоизоляции, разрешили снять маски. А мы тормозим, как обычно…

Думаю, до конца года мировые фармфирмы выпустят модифицированные под «Омикрон» вакцины и новые эффективные лекарства. Вполне возможно, изготовят в массовом количестве и тесты, определяющие показатели вашего иммунитета. И тогда будет ясно-понятно, кому надо вакцинироваться и носить маску, а кому не обязательно. Лишь бы только не появился какой-нибудь новый штамм «Зю», который за месяц может поломать с таким трудом возведенные «хатки»…