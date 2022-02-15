Воровали и будут воровать?

В наше время появился новый тип краж или присвоения чужого имущества, которое, несмотря на масштабность и объемы, в большинстве случаев остается и незамеченным, и ненаказанным.

Напомним, о чем писала «Украина-Центр» – кража пару лет назад нескольких километров чугунных труб большого диаметра из канализационного коллектора в Кропивницком, в лесу между Кущевкой и Завадовкой. Это происходило на глазах, потому что работала мощная землеройная техника, грузовики, автокран, сварочный агрегат, вспышки которого ночью видны за несколько километров, мы выезжали на место, сделали не один материал, но в результате получили полуофициальный комментарий, что воровства как бы и не было, ибо трубы – ничейные! Хозяин не объявился, хотя он известен, а «на нет и суда нет».

Кстати, так были разворованы мелиоративные системы бывших колхозов, а это тысячи километров зарытых в землю металлических и чугунных труб, у которых вдруг не оказалось владельца. Очень удобна позиция правоохранителей, которая оправдывает, если не сказать покрывает такие преступления, поэтому и неудивительно, что они продолжаются.

Недавно на сайтах областной прокуратуры и Национальной полиции появилось сообщение о краже 2 километров (!!!) железнодорожного пути, которые оценили в 5 миллионов гривен: «Членам организованной преступной группы в составе семи человек, которые демонтировали и сдали на металлолом железнодорожный путь в Кропивницком районе, сообщили о подозрении.

По версии следствия, члены организованной группы в период июля – сентября 2021 г. совершили умышленные, систематические, незаконные действия, связанные с демонтажом материалов подъездного железнодорожного пути. Организатором преступления был житель Полтавской области, который для реализации своего преступного плана привлек еще шесть человек.

По выводам экспертизы, противоправные действия фигурантов дела нанесли ущерб государству более чем на 5 млн гривен».

Больше подробностей узнать не удалось, хотя, казалось бы, все понятно – следователи знают, кто, где, когда и сколько, но эти важные обстоятельства остаются неизвестными для общественности. Не хочется думать, что это один из приемов «слива дела» в небытие, хотя именно широкая огласка не позволит этого сделать. Правоохранители мотивируют такое поведение процессуальными требованиями, не позволяющими раскрывать обстоятельства до решения суда, но даже в судебных решениях участников краж тоже не называют, а именуют общим названием «лицо» – лицо №1, лицо №2 и так далее. Публикация решения на сайтах судебной системы вроде бы и является открытостью, но без широкой огласки такая информация ничего не стоит – народ о ней не узнает.

Итак, возвращаясь к 2 километрам украденных железнодорожных путей, мы только знаем, что это произошло где-то на безграничных просторах реформированного Кропивницкого района, но не факт, потому что сообщение «демонтировали и сдали на металлолом в Кропивницком районе» не указывает на место кражи, ведь речь может идти только о сдаче металлолома где-то в этом районе, а не о воровстве. Поэтому украсть могли где угодно, возможно, по соседству с Полтавщиной, откуда якобы организатор, но и это нам ничего не дает.

Как правило, такие объемы металла пытаются сдавать где-нибудь подальше от места преступления, иногда организуют специальные приемные пункты поблизости, чтобы улучшить логистику, они тоже считают расходы. Кстати, когда «бомбардировали» объекты буроугольного комплекса «Александрияуголь», приходилось наблюдать работу приемного пункта прямо на подъездных путях брикетных фабрик. После демонтажа оборудования фабрик, заводов, шахт и разрезов «неустановленные лица» благополучно разобрали и сдали на металлолом уже не нужные им и государству сотни километров железной дороги буроугольного объединения, вместе с мостами и путепроводами. Интересно, что серьезные воры сдавали лом не обязательно для нужд украинской металлургии – эшелоны отправляли сразу в Россию или в Приднестровье, и речь идет не только об угольщиках, но и о сахарных заводах и заводах по производству строительных материалов в каждом райцентре, оборонных заводах Светловодска и Кировограда – перечень предприятий, где были и есть подъездные пути, бесконечный.

Нельзя сказать, что все кражи остаются безнаказанными, но результативные судебные приговоры утопают в тысячах тонн украденного металла. Например, по делу 2016 года о краже «одного км 40 м рельсов» на перегоне возле станции Тараща Киевской области, где убытки составили около полумиллиона гривен, потому что не только организатору «впаяли» 9 лет с конфискацией, но здесь заслуга Министерства путей сообщения или «Укрзалізниці», на чье имущество покушались злоумышленники, а если собственник мельче или вообще неизвестен, то до суда дело не доходит.

Нам удалось найти пару решений судов по воровству железнодорожных рельсов и по Кировоградщине. Есть приговор Александрийского суда за 2019 год – за кражу рельсов между станциями Медерово и Шаровка, убытки 36 тысяч гривен, а также по другому подобному делу. Интересно, что суд раскрывает технологию краж – рельсы демонтировали, затем прятали в лесозащитных посадках, нанимали за 1,4 тыс. грн водителя, перевозили краденое на приемные пункты в Александрию «на ул. Куйбышева», «возле ДОСААФ», «возле 6-й школы». Работу по демонтажу путей выполняли по команде по телефону, участники получали от 300 гривен до одной тысячи за операцию, а вот с реальными сроками за кражу как-то не сложилось – «Лицо 1» как организатор получило 3 ​​года, но было освобождено от наказания в связи с действием закона об амнистии от 2016 года (закон Савченко).

Сейчас этот закон уже не действует, поэтому можно надеяться, что за кражу двух километров рельсов (вес одного метра рельса R-50 – 50 килограммов) приговор будет адекватным, но – только надеяться, потому что и участники фактически не наказаны, и приемные пункты, которые упоминаются в делах, как работали, так и работают, а значит – как воровали, так и будут воровать!