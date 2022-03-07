Молитва за Україну

З Портленду (США, штат Орегон) зателефонував Ігор Левків. ЗМІ Кропивницького нещодавно писали про нього у зв‘язку з гуманітарною допомогою, яку доправили в обласну дитячу лікарню.

Ігор і Леся Левків родом з Франківщини, але багато років жили в Кіровограді. Ігор очолює Українсько-американську культурну асоціацію й надіслав відео з записом неймовірної події – служіння за Україну, під час якого майже півтори тисячі вірян молились за мир в Україні, і кожен день сотні українців молять про це Господа, адже в кожного з них тут є діти й батьки, друзі, знайомі…

«Українсько-американська культурна асоціація почала активно збирати гуманітарну допомогу в 2014 році, коли на нашу рідну Україну прийшов ворог. За цей час ми вже відправили медичних матеріалів та обладнання на мільйони доларів. Зараз вже готові до відправки два великих контейнери з розходними медичними матеріалами, які буквально сьогодні відправляємо на Польщу, а звідти все доставлять до України. Багато що передаємо через людей, які їдуть в сторону України. Збір пожертвувань не закінчується, і допомагають збирати необхідне не тільки українці, які тут живуть, але й американці. До нас приєднуються багато організацій, у тому числі благодійних. І головне – кожен день тисячі американських українців на колінах моляться за мир в Україні», – розповів Ігор Левків. Він попросив усіх кропивничан бути мужніми, побажав нам всім витримки й терпіння. «З нами Господь, – сказав він, – і він не залишить рідну Україну! Ми переможемо!»