Купують «від тиску», бинти та заспокійливе

У перший день війни біля аптек вишикувалися черги. Згодом частина цих закладів припинила роботу. Нині працюють майже всі, але й черги є. На вітринах деяких – оголошення «Йоду й калію немає», спеціально для стурбованих, не доведи Господи, ядерною війною.

А от аптечна мережа обласного комунального підприємства «Кіровоградфармація» працює за довоєнним розпорядком, без простоїв. До речі, 12 аптечних пунктів «Кіровоградфармації» діють при стаціонарах лікарень області.

– Зріс попит на перев’язувальні та знеболювальні препарати, на ліки від серцево-судинних та простудних захворювань. Активно купують заспокійливе – настійки пустирника, валеріани. Раніше надавалася перевага заспокійливим засобам у таблетованих формах. Усе, що потрібне, у нас є, хоч і отримуємо невеликими партіями, – каже Жанна Стручковська, керівниця мережі комунального підприємства «Кіровоградфармація». Вона вдячна дистриб’юторам з Кривого Рогу, Дніпра, Черкас, які постачають медпрепарати на Кіровоградщину.

На запитання, чим можна пояснити кількаденний простій інших аптек, Жанна Стручковська висловила припущення, що ті чекали інструкцій від головних офісів, розташованих в інших регіонах. Також можливі проблеми з логістикою.

Тим часом Міністерство охорони здоров’я промоніторило ціни на лікарські засоби в аптеках і наказало власникам найбільших мереж не піднімати їх під час війни. Також МОЗ дозволило продавати більшість рецептурних препаратів без рецепту лікаря, виняток – наркотичні та психотропні засоби.