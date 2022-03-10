Не так страшна радіація, як окупація

Попри особливий статус ядерних об’єктів, попри отриманий світом досвід української Чорнобильської ядерної катастрофи чи японської Фукусіми, російські війська захопили Чорнобильську та Запорізьку атомні станції.

Поки що невідомо чому, але обидві станції були здані практично без бою. АЕС – особливий об’єкт, тому для захисту від терористичної загрози поблизу станцій були українські засоби протиповітряної оборони, очевидно, були й війська, але збройного опору практично не було. Вірогідно, мала місце якась угода, яка допустила захоплення українських АЕС російськими військами в обмін на контроль роботи українським персоналом чи інші гарантії безпеки з боку агресора, але яка ціна таким гарантіям – ми знаємо. Тому питання № 1 – можливість ядерної техногенної катастрофи в результаті несанкціонованого втручання в роботу станцій.

Керівник ДП «НАЕК “Енергоатом”» Петро Котін під час брифінгу заявив: «Ми розуміємо, чому метою РФ є захоплення наших ядерних об’єктів, бо вони укріплені й у мирний час мають відповідний захист від проникнення, мають огорожу, мають всі засоби контролю і фіксації… І загарбники перетворюють їх на свої військові бази. На ЗАЕС вони розмістили 500 людей, ще 1000 загарбників знаходиться в місті Енергодар, на Чорнобильській АЕС перебуває 1000 “додаткових” загарбників. Персонал ЗАЕС працює під контролем військових, є військовий начальник, з яким повинен узгоджувати всі свої дії професійний персонал атомної станції щодо управління енергоблоками». Потрібно уточнити, що військові – це військові РФ, які розраховують, що їх не будуть вибивати, будь-які обстріли нібито «не припустимі, бо можуть пошкодити активні зони реакторів і призвести до світової катастрофи», – так сказав Котін.

Зараз найнебезпечнішими є сховища відпрацьованого палива, розгерметизація яких може призвести до непередбачуваних наслідків – це 150 контейнерів. Котін вважає, що наслідки техногенної катастрофи на ЗАЕС для світу можуть бути в 6 разів більшими, ніж від Чорнобиля – по числу реакторів.

Втім, письменник Макс Кідрук, який має профільну освіту та досвід роботи, вважає, що страхи перебільшені: «Загрози ядерного вибуху немає. Ядерний реактор – не ядерна бомба, він у принципі не здатен вибухати. Розплавлення активної зони й тепловий вибух, який стався у Чорнобилі, ЗАЕС також не загрожують, бо вона оснащена реакторами зовсім іншого типу: ВВЕР замість РБМК (у подробиці не вдаватимуся, мусите повірити на слово: ВВЕР убезпечені від теплового перегріву). Окупанти можуть відрізати станцію від енергомережі, і наголошу ще раз – хорошого в цьому мало, проте не розганяйте паніку через ядерний вибух, що начебто змете пів України чи Європи. Це виключено».

Не прогнозують радіаційного катаклізму й інші знайомі експерти, але не виключають, що окупанти при відступі можуть підірвати машинний зал, тобто, вивести АЕС з ладу, що матиме негативні наслідки для економіки, адже наші атомки дають більше половини всієї електроенергії країни, і хоча б з огляду на це їх потрібно було захищати!

Не виключено, що зараз окупанти націлилися на Южно-Українську АЕС, місцеві мешканці провели вже не один мітинг протесту й готові не пускати окупантів.