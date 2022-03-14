Гайворон: настрій бойовий!

Що вражає в розмовах з очільниками територіальних громад, навіть тих, що розташовані на самому краю області, але поблизу гарячих вже областей України, так це абсолютний спокій і переконаність у нашій перемозі. Зараз мова про Гайворонську громаду, яка тисячоліття живе на берегах Південного Бугу, про громаду з населенням більше 14 тисяч осіб, де з стратегічних об’єктів залишилася хіба що туристична вузькоколійка, але й там постійно лунають сигнали повітряної тривоги. Попри це, голова громади Роман Волуйко, людина з твердими переконаннями та вірою в свою позицію, аж здивувався:

– Я б не сказав, що в нас майже передній край, бо поряд Миколаївська область, але настрій – бойовий. Щойно провели нараду з усіма силовиками. Готуємось. Готуємось і працюємо, сміття вивозимо, воду подаємо, світло вночі не вимикали, бо я вважаю, що воно потрібне для системи відеоспостереження території громади та полегшує роботу патрулів поліції в комендантську годину, у тому числі й від мародерства. Це моя особиста думка, і мене ще ніхто не переконав, що я неправий.

Ми скоротили кількість вивозів сміття заради глобальної економії ресурсів. Що стосується міської ради, є розпорядження, що всі отримують заробітну плату в розмірі посадового окладу й лише 10% надбавки. Все! Ніякі стимулюючі не виплачуються. Ми маємо говорити про економію, оскільки не працюють підприємства, відповідно, хтось не сплачує податки, тому я чітко сказав працівникам – глобальна економія, у всьо-му! Я сам і раніше ходив ногами на роботу, тим більше й зараз ходжу, маючи особистий транспорт – економлю та закликаю всіх інших використовувати транспорт по мінімуму.

Наше основне підприємство, тепловозоремонтний завод, 3 роки тому було продано інвестору з Горлівки, та весь цей час підприємство доходить, як кажуть. Але залізниця працює, їздить і наша «кукушка», яку запустили в минулому році, можна дістатися на Рудницю і далі, пересадки на інші напрямки.

Найбільший потік біженців був кілька днів тому, прибуло за добу 600 осіб, вони тут відпочивали ніч, транзитом. Ми їх розселили в садочках, включили опалення, зараз потік людей зменшився в 10 разів, це ті, хто їхав своїм транспортом.

Патріотизм у нас на високому рівні, бажаючих йти в територіальну оборону дуже багато, записуються, і їх відправляють чекати, це говорить, що люди налаштовані боронити землю. Ми підрахували запаси круп, борошна, олії на території громади, знаємо резерви. Активно працюють наші волонтери, підтримують збройні сили всіма можливими засобами.