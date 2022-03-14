Хащевацькі: між Україною та Італією

Відомий на Кіровоградщині перевізник з рідною нам назвою «Україна-Центр» – це родина Хащевацьких: два брати, Олег та Віталій, і дружина Олега Олена. Щотижня їхній автобус відвозить людей до столиці Італії, а у зворотному напрямку везуть гуманітарну допомогу.

– Ми не робимо нічого особливого. Просто займаємося перевезеннями, – каже пані Олена. – Робимо це давно. А зараз з Риму веземо гуманітарну допомогу. Вона адресна, ми самі її не розподіляємо. Українці, які живуть в Італії, збирають допомогу для певної громади, і ми доставляємо.

Те, що збирають і передають просто «в Україну», Хащевацькі везли до дитячої обласної лікарні, до госпіталю, до гуртожитків, де живуть переселенці, та до інших закладів. Щотижня з України до Італії їдуть близько 200 чоловік. Як правило, жінки з дітьми. Довелося Хащевацьким везти до кордону студентів медуніверситету. Коли почалася війна, вони розгубилися, а почувши про рейс «України-Центр», зателефонували знайомим з інших міст України, і до кордону поїхав міжнародний рейс.

Зауважимо, що перевізник не займається евакуацією. Везуть, як правило, українців до родичів в Італію. А Віталій Хащевацький зараз в теробороні…