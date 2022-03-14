Хто в місті господар?

Після очікуваного кадрового зміцнення обласної військової адміністрації Кіровоградщини, куди на посаду очільника було призначено мера Кропивницького Андрія Райковича, його крісло в міськраді залишилося вакантним.

На цей випадок законодавством передбачено певний механізм спадковості влади, коли обов’язки міського голови виконує секретар міської ради, і таке в новітній історії обласного центру було не раз – свого часу містом успішно керували секретарі ради Микола Цуканов та Іван Марковський, керували містом і перші заступники міського голови – Михайло Цимбаревич та Станіслав Берьозкін. Проте стало відомо, що зараз обов’язки мера були розділені між першим заступником міського голови Олександром Мосіним та секретарем міської ради Олегом Колюкою.

Кореспондент «УЦ» звернувся за коментарем безпосередньо до Олега Колюки: «Щодо розподілу управлінських обов’язків в місті – є розпорядження тоді ще міського голови Андрія Райковича, яке він підписав в останній день виконання повноважень. Таким чином перший заступник Олександр Мосін став в/о по господарським питанням, а на мені – проведення сесій міської ради та виконавчий комітет. Перетинів повноважень у нас немає, я веду виконком, підписую рішення, організовую. Ніяких непорозумінь між нами бути не може. У раді працюють виконавчі органи, працюють комунальні служби, якщо виникає питання з фінансуванням, у нас діє оперативний штаб, який вирішує ці питання. З депутатами комунікація нормальна, усе контролюється, усе стабільно. Поділу за політичними переконаннями в депутатському корпусі міської ради зараз немає, і слава богу, що цим ніхто не займається».

Як перерозподілились обов’язки серед заступників мера, розповів виконуючий обов’язки міського голови Олександр Мосін: «У нас нічого не змінилося, міська рада працює, як здоровий організм, кожен виконує поставлені у воєнний час завдання, залишається й робота по забезпеченню життєдіяльності. Додаткові обов’язки за напрямками медичним і соціальним – це Сергій Колодяжний, Олександр Вергун курує ЖКГ, транспорт, і всі разом працюємо на підтримку військових і співпрацю з силовими структурами».

Олександр Мосін додав, що постійно комунікує з обласною владою, робочий час керівництва міста – 24/7, місто працює в режимі забезпечення життєдіяльності та оборони.