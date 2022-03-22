Непоправних втрат зазнала внаслідок російської агресії й Устинівська територіальна громада Кропивницького району. Загинули четверо військових, вихідців з цього краю, – Сергій Алхімов, Анатолій Прідьма, Тимур Криворучко, Аркадій Бойко.

У некролозі, опублікованому на сайті Устинівської селищної ради, коротко викладено біографію Сергія Алхімова: народився 23 вересня 1981 року в селі Інгульському, закінчив місцеву школу, відслужив в армії, працював інспектором у Державній установі «Устинівський виправний центр № 37», у 2015 – 2017 роках захищав кордони України в зоні АТО, загинув у березні 2022-го.

– Сергій Алхімов був дуже відповідальний, трудящий і добряк, – розповіла «Україні-Центр» тамтешня староста Тетяна Федунець. – Повернувшись з АТО, займався приватним господарством. Коли в селі навесні наводили громадою порядки, одним з перших брався за роботу. 26 лютого з товаришем звернувся у військкомат, щоб їх мобілізували. Добровільно, не чекаючи повісток. Вони й 24-го попросилися б на війну, та треба було з’їздити на схід, забрати дітей-студентів…Поховали Сергія в Інгульському. Похорон був важкий. Весь округ з’їхався…

Добровільно попросився на війну й Анатолій Прідьма із села Степанівки. Про це нам сказав тамтешній староста В’ячеслав Любченко:

– Анатолій останнім часом мешкав у Кривому Розі, де працював на металургійному комбінаті. У Степанівці, де проживає мати, Наталія Іванівна, він тримав пасіку. Це захоплення у нього – від покійного батька, Григорія Івановича. Коли почалося великомасштабне вторгнення, Анатолій із товаришем, теж степанівським, терміново приїхав сюди. Звернулися в наш військкомат, де зареєстровані. 14 березня стало відомо, що Анатолій напередодні загинув. Не дожив кілька днів до 38-річчя. Поховали його в рідному селі. Залишилися без батька двоє дітей.

Про Аркадія Бойка й Тимура Криворучка вдалося дізнатися небагато, оскільки давно виїхали з Устинівки. У селищній раді розповіли, що Аркадій мешкав на Житомирщині, звідти його й призвали до війська. Тимур Криворучко пішов на війну з Кривого Рогу. Хлопцям було по 25 років.