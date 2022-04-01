Как пройти регистрацию на сайте Париматч

Букмекерская контора Пари Матч была основана в 1994 году в Украине. Из-за ужесточения законодательства компания мигрировала на Кипр. Деятельность бк вполне легальна и у нее имеются следующие лицензии: Украины, Казахстана, Кипра, Таджикистана. Компания принимает традиционные ставки: система, экспрессы и ординары.

Безусловно, игрок может изучить сайт и без регистрации. Но, чтобы заключить пари, необходимо иметь учетную запись на сайте. Регистрация также позволяет игрокам получать различные бонусы, фрибеты.

Рarimatch зарегистрироваться не так сложно как кажется. Все, что нужно игроку — это зайти на главную страницу ресурса и нажать соответствующую кнопку. Откроется форма регистрации, где нужно заполнить следующие поля:

дату рождения;

выбрать валюту счета (выбирается один раз, поменять ее нельзя);

электронную почту и номер телефона (только действующие);

придумать пароль. Здесь есть тоже небольшие требования. Размер — от 8 до 30 символов. Должны быть латинские символы, строчные и прописные буквы, цифры и символы.

Следующий этап — верификация личности. Для этого нужно указать в личном кабинете Ф.И.О., место и адрес проживания. Это необходимо для того, чтобы вывести выигранные средства. Идентификация представляет собой обязательную процедуру. В ленном кабинете игроку необходимо загрузить скан паспорт, ИНН/СНИЛС, а также фото документов на листе бумаги с указанием текущей даты.

Служба безопасности проверяет подлинность документов. Также запрашивает видеозвонок через мессенджер. Процедура не занимает много времени (час или полтора).

Важным моментом есть то, что при регистрации нужно согласиться с правилами работы букмекера. Для этого просто нужно поставить галочку в соответствующее окошко.

Стоит помнить то, что у одного игрока может быть только один игровой аккаунт. Если у игрока будет обнаружен мультиаккаутинг, то это будет расцениваться как мошенничество. Счет и игровой аккаунт будет заблокирован.

Регистрация аккаунта через смартфон

Париматч предлагает своим игрокам делать ставки через смартфон. У игрока есть возможность воспользоваться мобильной версией сайта ии скачать приложение. Но в любом случае необходимо пройти регистрацию. Вкладка, где можно создать учетную запись, также находится в верхнем правом углу. Беттер должен указать все свои личные данные и придумать пароль. К слову, его необходимо время от времени менять, в целях безопасности.

Преимущества букмекера Париматч