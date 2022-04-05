Вас зустрінуть наші волонтери – 2

Ми продовжуємо публікувати нотатки нашої землячки Римми Давидовської, яка багато років живе в Німеччині. Вона у вільний від роботи час працює волонтером-перекладачем на вокзалі Франкфурта, допомагає вирішувати різні проблеми біженцям з України.

– В субботу снова волонтёрили с дочкой Сашей на вокзале. Сотрудники обрадовались, говорят, переводчики очень нужны. Тест на корону не делали, сказали, уже не нужно. Надели жёлтые жилеты, нам выдали бэйджики – и вперёд. Наш клетчатый шеф на месте, рулит. Самообладание у него железное. Его коллега в какой-то момент чуть не задымился, а этому – хоть бы что…

Женщина с двумя взрослыми детьми, живёт здесь в отеле, готова переехать в любой лагерь для беженцев, понимает, что условия там гораздо хуже, но зато, говорит, помогут с документами, а в отеле она сама не справится…

Тётя в смешной шляпе, дальше, говорит, хочу ехать. Пыталась у нас выяснить, где хорошо. Ну, не скажешь же ей, что хорошо там, где нас нет. Тётя в шляпе выбрала наугад Цюрих. Надеюсь, не прогадала…

Пришли две девушки с бебиком, попросили памперсы.

Странная парочка с маленьким ребёнком. Женщина спрашивает, как можно до Москвы добраться. Я обалдеваю, говорю, что через Турцию. Но это за ваши деньги. Сомневаюсь, что они у них есть. Говорят, что у ребёнка эпилепсия, нужно определённое лекарство. Клетчатый куда-то позвонил, заказал лекарство, вечером должны привезти. Есть ли у ребёнка эпилепсия или нет, неизвестно. Клетчатый шепнул, что это лекарство и как наркотик может употребляться. Отец ребёнка спросил, хватит ли лекарства на три месяца. Я сказала, пусть возьмёт, что дадут, дальше будет видно. Мутная семейка…

Парень, болгарин, с января жил в Украине, приехал с собакой, а у собаки какая-то прививка, которая здесь не признается. Собаку забрали в приют для животных на карантин. Ему надо где-то перекантоваться, пока собаке в приюте нужную прививку сделают.

Пришли люди, говорят, нужно в камере хранения вещи оставить, мы вечером дальше едем, там монеты нужно бросать, а у нас все деньги на карточке. У меня было три евро монетами, отдала.

Женщина, очень приличного вида, говорит, нам бы поесть. А ланч-пакеты уже закончились, осталось немного сладкой выпечки. Клетчатый мне говорит: так ваша дочка уже им давала еду! Да? Удивляюсь, я не видела. Он говорит, конечно, и много дали. Я говорю этой женщине, ведь вы уже получили еду, и много, она говорит: да, хочу ещё. Я объясняю, что количество еды здесь ограничено, еда предназначена для тех, кто только что приехал или едет куда-то дальше. А многие воспринимают этот пункт как бесплатную столовую.

Пришли двое полицейских, привели двух девчонок, на вид лет по 16. Пришли за сим-картами для телефона. Полицейские попросили объяснить им, что район вокзала небезопасный, чтобы они были осторожными. Я выясняю, что девчонки из Днепра (кстати, из Днепра очень много народа), здесь сами, без родителей. Говорят, что совершеннолетние. Я им говорю, что район очень криминальный, много наркоманов, воров, что надо быть очень осторожными, никому свой паспорт не отдавать и не ловиться на уловки типа «ой, ты такая красивая, идём, я тебя нарисую». «А сутенеры тоже тут есть?» – огорошивает меня вопросом одна из девочек. Я офигеваю. «Есть, говорю, наверное, но ведь они вам не нужны?» – пытаюсь пошутить я. И в этот момент понимаю, что, возможно, вопрос был задан не просто так. Хотя, может, мне показалось.

Клетчатый сказал, что очень многие люди недовольны, мол, все плохо, в лагере условия не те, всё не так. Не понимаю, говорит, что за менталитет?

Я тоже не понимаю. Наверное, люди думали, что их в отдельные квартиры сразу расселят. Насколько я поняла, больше претензий у тех, кто уехал из относительно спокойных районов. С одной стороны, людей, конечно, можно понять, условия в лагере не сахар, но куда девать тысячи беженцев?..

Отработала свою смену. Приду еще обязательно.