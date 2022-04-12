Ми не маємо уподібнюватися рашистам!

З початком війни наше місто (та й інші) стали «прикрашати» білбордами з нелітературними написами. Певний період це можна було виправдати – деякі вислови стали буквально крилатими, передавали ставлення народу до ворога. Але сьогодні все більше людей закликають замінити матюччя молитвами.

Попереду Великдень – головне християнське свято. Воскресіння Христове – це «перехід від смерті до життя, звільнення людини від тягаря гріхів, перехід людини з рабства гріха і зла до свободи, любові, добра». Кращого приводу оновити білборди й не вигадаєш.

Це треба зробити. Крім того, що матюки бачать діти, нашому народу це не личить. Усі ж чують, як спілкуються між собою російські матері та діти, дружини й чоловіки: мат на маті. Ми не маємо їм уподібнюватися! Ми інші – світліші, мудріші, розумніші.

От що кажуть науковці: «Лихослів’я або лайка, як частина ненормативної лексики, має коріння в релігійних віруваннях людей – звідси і слово “лихослів’я”, за вимову якого мало статися певне лихо, кара Божа». Лиха нам вже вистачить, час зазивати добро.

Редакція «УЦ» виступає з ініціативою до Великодня оновити в області рекламні щити. Сподіваємося на підтримку тих, від кого це залежить. Обома руками «ЗА» вже виступила Ірина Саєнко, «мама» відомого рекламного агентства «Антураж А».