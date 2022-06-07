Олександрія – з любов’ю

Початок першого літнього місяця в Олександрії пройшов під девізом захисту та допомоги. У День захисту дітей міський голова зустрівся з дітьми, батьки яких загинули від російської агресії. На пам’ять про зустріч Сергій Кузьменко подарував малечі цінні подарунки та солодощі, не забули й тих, хто не зміг прийти в міську раду. На своїй сторінці у фейсбуці мер про цю подію сказав: «Перший день літа. 98-й день війни. Усі втомилися. У всіх багато сліз, горя, біди… У ХХІ столітті ми, на жаль, переживаємо такі трагедії. Але життя продовжується. І сьогодні такий день, коли дорослі кажуть дітям, що їх люблять. Ваші мами – сміливі жінки. А я хочу бути для вас людиною, яка завжди готова прийти на допомогу. Ми всі вас любимо!»

Бажання прийти на допомогу й підтримати дітей та молодь було вкотре матеріалізовано й 2 червня, коли Сергій Кузьменко зустрівся з призерами обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України: «Олександрійське відділення Малої академії наук завжди славилося розумними, талановитими дітьми. Знаю, що в цих непростих умовах ви продовжуєте працювати й здобувати перемогу та призові місця». Міський голова привітав юних науковців та їхніх керівників із високими досягненнями в конкурсі науково-дослідницьких робіт, вручив школярам подяки й повідомив, що в наступному навчальному році призери отримуватимуть стипендію міського голови. Розмір щомісячної стипендії становитиме 300 за одне призове місце, 500 гривень – за два й більше призових місць.

Завдяки співпраці з міжнародними організаціями в Олександрії розширюються можливості для отримання гуманітарної допомоги вимушеними переселенцями, для чого відкриється додатковий пункт реєстрації та видачі талонів по вулиці Першотравневій, 16. За цими талонами люди отримують продуктові набори від організації World Central Kitchen. Кожен набір розраховано на родину. Один пакет видається на сім’ю з 1-4 осіб, 2 пакети – з 5-8 осіб, 3 – від 9 і більше. Вага пакунка 15 кг. World Central Kitchen – гуманітарна організація, заснована іспансько-американським шеф-кухарем Хосе Андерсом. Вже понад 10 років він підтримує людей в гарячих точках світу та є одним з найвпливовіших людей світу за версією журналу Time.

Окрім цих наборів, вимушеним переселенцям в Олександрії з 9 тисяч продуктових наборів, які сформовані на основі гуманітарного вантажу від світової продовольчої програми під егідою ООН, вже видано близько 6 тисяч пакунків.

Цього тижня є нагода згадати Іспанію – з приводу участі молодих олександрійських митців у виставці, яка відкрилася в мистецькому Центрі Едуардо Уркульо в Мадриді. Наші отримали можливість виставитися спільно з роботами відомого іспанського художника-скульптора Карлоса Гарсія Лаоса.

І, як завжди, позитивна інформація на всі часи. 29 травня, у День міста, в Олександрії народилися дві дівчинки. 31 травня щасливих мам відвідав міський голова. Особливої уваги заслуговує те, що в сім’ї Євгенії Габер народилася вже п’ята дитина.