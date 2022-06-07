«Поверніть наших чоловіків»?

30 квітня біля однієї з військових установ обласного центру зібралося 2 десятки жінок різного віку. На запитання, чого вони тут, одна неохоче відповіла щось на зразок «хочемо, щоб повернули наших військових». Інша додала, що йдеться про місцеву тероборону, яка нібито «не підписувалася» воювати на фронті. Нагадаємо, що 3 травня Верховна Рада внесла зміни в законодавство й дозволила силам ТрО ЗСУ виконувати завдання разом з іншими підрозділами Збройних сил у зоні бойових дій.

Якраз у ці дні потрапив на очі допис фронтовика, який звертався до бійців тероборони, мовляв, хлопці, потрібно бути відповідальнішими. Ми три місяці тримали фронт, не скаржачись і не нарікаючи, а ви за цей час мали підготуватися, навчитися, щоб оволодіти наукою воювати. Натомість три місяці волонтери виконували ваші забаганки, а коли ви потрапили в зону бойових дій, то окремі воїни розклеїлися.

В принципі, допис достатньо виважений, але посил зрозумілий – ви давали присягу, тому воюйте й переносьте труднощі військової служби, як того вимагає статут.

Практично одночасно в Інтернеті з’явилася інформація, а ще більше чуток (джерело: «один знайомий розповідав»), про нібито низький рівень матеріально-технічного забезпечення бійців тероборони, яких відправили на фронт. Тут і про дефіцит лопат, і про іржаві автомати, і про відсутність бойової підготовки, і навіть про те, що ніхто на навчив бійців копати окопи чи як ховатися від снарядів. Підкреслимо, що найбільше такої інформації чомусь на російських пропагандистських ресурсах з відповідними коментарями й висновками, в яких йдеться не більше й не менше як про масове дезертирство частин ТрО. Ворогам за щастя отримати хоч якусь інформацію про наші негаразди та розписати, що українській армії нічим воювати й вона вже практично здалася – війну проти нас ведуть і в такий спосіб.

Саме така активність ворогів дозволяє припустити, що виступи жінок «на захист захисників» – тонко й цинічно розіграна спец­операція, ініціатори якої знайшли найболючішу та найслабшу ланку – материнські інстинкти, які іноді здатні затьмарити і патріотизм, і почуття обов’язку. Це дуже схоже на інспіровані ззовні акції протестів матерів Донбасу проти призову в лави ЗСУ в 2014-15 роках, що закінчилися окупацією.

Зазначимо, що основна частина бійців і підрозділів українських сил ТрО з честю виконують свій військовий обов’язок. Більше того, саме бійці місцевої самооборони зупинили ворога на багатьох напрямках в Чернігівській, Київській, Харківській чи Житомирській областях, героїчно стримують ворога в Донецькій і Луганській областях. Натомість, ми втратили території на півдні, де загони ТрО сформувати не встигли…

Звичайно, матерям і дружинам важко сприйняти логіку війни, але вона є, і це факт. Фактом є й те, що не всі воїни в однаковій мірі мають психологічну стійкість, тим більше коли ворог без упину обстрілює наші позиції з усіх видів важкого озброєння – навіть досвідченим бійцям непросто, а тут ще й втрати…

Матерів можна зрозуміти, але мова йде про існування України, про захист їх самих.

Чесно кажучи, спроби отримати коментар від військових закінчилися майже нічим… Але, коли матеріал був написаний, таки з’явилася реакція на офіційній сторінці 121-ї бригади тероборони Кіровоградської області у вигляді звернення її керівництва до рідних і близьких військово­службовців: «У країні триває війна, військовослужбовці нашої частини роблять все, аби зберегти кожен сантиметр української землі й знищують ворога разом з бійцями всіх видів і родів військ Збройних сил України. Усі командири працюють на місці, рішення приймаються вчасно, оперативно й реалізовуються відповідно до обстановки, що склалася в бойових умовах.

На жаль, є військовослужбовці, які самовільно, без наказу, залишили бойові позиції, таким чином наразили на небезпеку своїх товаришів. Дані особи, у разі доведення вини, будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством в умовах воєнного часу.

Просимо вас не вірити фейкам та довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел державних установ та організацій.

Для уточнення інформації звертайтесь за номером: 050-711-14-66».

Отже, вкотре спрацювала приказка «диму без вогню не буває», але це вже про співпрацю військового керівництва зі ЗМІ. Ми ж знаємо, що чутки, як підгрунтя для проведення антиукраїнських акцій, якраз і з’являються, коли не вистачає офіційної інформації.