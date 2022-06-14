Тарифи – плюс, «совок» – мінус

У другому за розміром місті області переглянули тарифи на пасажирські перевезення, вивезення сміття та ринкові збори. Відповідні рішення прийняв виконком.

Головна причина перегляду тарифів – різке зростання цін на пальне та енергоносії. Відтак перевезення на всіх автобусних маршрутах у межах Олександрії тепер коштуватиме до 12 гривень, а на маршрутах №№ 81/2, 81/3, 81/4, що пролягають до селища Олександрійське (колишнє Димитрове) – до 18 гривень. Нові тарифи почали діяти з 15 червня.

Усі 23 види послуг, які надаються на ринках, від оренди холодильника до вартості туалету, несуттєво здорожчають. За вивіз сміття мешканці багатоквартирних будинків з 10 червня мають платити 23 гривні 5 копійок (до цього було 21 гривня 90 копійок).

Зміни очікують й зовнішній простір шахтарського міста. «Депутатському корпусу запропоновано демонтувати пам’ятні знаки на території міста, що визнані символами радянсько-російської культури та історії», – розповів міський голова Сергій Кузьменко.

Зокрема, мова йде про знесення пам’ятного знаку російському письменнику Максиму Горькому, встановленого на території ЗНЗ № 2 та демонтаж стели/пам’ятного знаку «Бойовим і трудовим подвигам комсомольців» та меморіальних плит комсомольцям та піонерам, встановлених у Театральному сквері. Відповідне рішення набуде чинності після його затвердження на сесії міської ради.

В Олександрії демонтують також інформаційний вказівник, на місці якого мав з’явитися пам’ятник Великій Вітчизняній війні. Про це Суспільному розповів начальник відділу внутрішньої політики міськради Євген Писаревський. Вказівник розташований на Соборній площі. На ньому зображені радянська зірка, серп і молот, георгіївські стрічки та напис: «На цьому місці буде споруджено монумент на честь збереження історичної пам’яті про Перемогу радянського народу над фашистськими загарбниками у Великій Вітчизняній війні».

Інформаційний вказівник в Олександрії поставили у 2013 році. Тоді до виконавчого комітету звернувся депутат обл­ради з проханням спорудити пам’ятний знак, який «увічнюватиме перемогу радянського народу у Великій Вітчизняній війні». Пізніше надійшов лист від місцевого осередку Комуністичної партії України, який забажав стати замовником спорудження цього пам’ятного знаку.

Відтоді проєкт не фінансувався, тож монумент не з’явився. Демонтувати його мають працівники комунального підприємства «Чисте місто» протягом 20 днів. На його місці нічого будувати не будуть. «Вказівник розміщувався на клумбі, вона залишиться. А комісія не розглядала створення нових пам’ятників на цьому місці».

Усі демонтовані пам’ятники та знаки не викидатимуть, а зберігатимуть на підприємстві «Чисте місто». В Олександрії планують створити музей пам’ятників доби радянської України, щоби наші нащадки мали уявлення про ті часи. Управління культури і туризму вивчає це питання й має внести свої пропозиції про необхідність та актуальність такого музею та де він буде розташований.