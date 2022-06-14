Тепловізорів немає, даруємо чашку з нашим логотипом

У крадіжці кількох тепловізорів, які призначалися для фронту, звинувачує працівників «Нової пошти» кропивницька волонтерка Катерина Колтунова. У її претензії до поштовиків йдеться про збитки в розмірі 110 тисяч гривень. Компанія поки що розбирається в інциденті, а тим часом пообіцяла волонтерці подаруночок для підняття настрою. Мабуть, чашку з логотипом компанії. Або магніт на холодильник.

Ось що розповіла Катерина Колтунова «Україні-Центр». Їхня волонтерська організація купує обладнання для військових за кордоном, так – дешевше. От і цього разу своя людина придбала вісім тепловізорів за кордоном, передала їх в Україну. 19 травня зранку їх відправлено в Кропивницький з відділення «Нової пошти» в селищі Кольчиному на Закарпатті. Увечері того ж дня посилка прибула в Мукачево, де й застрягла на тиждень. Волонтери в Кропивницькому, занепокоївшись цим, зателефонували на «гарячу» лінію «Нової пошти». І почули, що, напевно, посилку втрачено через пожежу в контейнері. Зрозумівши, що діється неподобство, Колтунова написала про це у Facebook, позначивши у дописі «Нову пошту». Через два дні посилка прибула в Кропивницький, у відділення № 2. Волонтер поїхав забирати її та виявив замість восьми приладів шість, причому з ознаками імітації пожежі: по них ніби пройшлися газовою горілкою, потім рясно полили водою. Коробки були такі вогкі, наче їх попереднього дня полили водою. Тобто версія про пожежу тиждень тому не підтверджувалася. Волонтер не став забирати посилку, повідомивши поштовикам, що почекає, поки прилади просохнуть і можна буде пересвідчитися в їх справності. Тим часом Колтунова, поспілкувавшись з «Новою поштою» в Facebook, висунула їй офіційну претензію, в якій вказала розмір збитків – 110 тисяч гривень. Його можна було б зменшити, якби деякі прилади виявилися справними. А 8 червня волонтер знову відвідав відділення № 2 і виявив, що тепловізорів уже не шість, а чотири. До того ж прилади – несправні. Волонтер відмовився від непотребу. Викликав поліцію. Правоохоронці прибули, прийняли заяву.

– Після того «Нова пошта» запропонувала нам 50 тисяч гривень як компенсацію. Це сказано по телефону, з їхнього контакт-центру. Така компенсація нас не влаштовує. Вартість приладів – 110 тисяч гривень. А ще й моральна шкода… – каже Катерина Колтунова.

Волонтерка хоче, щоб винні були покарані. Йдеться ж про прилади, конче необхідні нашим захисникам.

Під постом Колтунової у Facebook – коментарі із характеристиками «злодії», «бардак», «неподобство». Дехто поділився своїм сумним досвідом обслуговування «Новою поштою». Одна користувачка написала, що компанія могла уникнути скандалу, якнайшвидше виявивши серед своїх працівників «щура». Колтунова відповіла, що й сама не хотіла «роздмухувати зраду» – тиждень не висловлювалася про це публічно, чекала адекватної реакції з боку керівництва «НП», «але, видно, вони вирішили, що з нами можна гратися».

9 червня «Нова пошта» опублікувала під постом Колтунової коментар, в якому запевнила: «Негайно беремо питання в роботу, аби з’ясувати всі деталі інциденту» і пообіцяла: «Щоб трішки покращити Ваш настрій, хочемо надіслати подаруночок від компанії». Ці слова пересипані символами-емодзі. Одна з тих мордочок – здивована, інша хитренька, ще й моргає.

P.S. 10 червня волонтерка Катерина Колтунова повідомила, що «Нова пошта» повернула гроші за тепловізори, тим самим визнавши свою провину.