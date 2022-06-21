Допомога від ЮНІСЕФ

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) виплачує грошову допомогу українським родинам.

На неї можуть розраховувати сім’ї, в яких є троє та більше дітей віком до 18 років або принаймні одна з інвалідністю. Допомога надається сім’ям незалежно від наявності статусу ВПО, які перебувають у будь-якому регіоні України, але за умови, що не отримували грошової допомоги від іншої міжнародної гуманітарної організації з 24 лютого 2022 року. Родини, що відповідають критеріям програми, отримають по 2 220 гривень в місяць на кожного члена домогосподарства, але не більше як на п’ятьох осіб. Допомога виплачується на банківський рахунок одноразово за три місяці.

Заявки на отримання допомоги подавати через сайт register.unicef.org та через органи соцзахисту. У Кропивницькому це можна зробити в Прозорому офісі – Центрі надання адміністративних послуг (вул. Архітектора Паученка, 41/26).

Детальніша інформація – на сайті unicef.org/ukraine/spilno-cash-transfers або за номером 0800 600 017 (щодня з 8:00 до 22:00, безплатно).