Дрібнички з історією

Родина Лебедєвих – Юрій та Лариса – нерідко дивують, приємно вражають кропивничан виставками фотознімків, які вони привозять зі своїх мандрівок. Не обійшлося без фотографій і цього разу: у краєзнавчому музеї відкрилася виставка з промовистою назвою «Дрібнички». Її презентувала Лариса Лебедєва. А поруч – фотороботи Юрія.

Протягом півстоліття подружжя збирає сувенірні дрібнички. Їх в колекції приблизно 350. У музеї представлено дві з половиною сотні. Кожна одиниця пронумерована, тут же – опис. Воно все таке миле! Статуетки, ложечки, чайнички, камінчики, дзвіночки, фігурки тварин, амулети, свічки, шкатулки… Щось подружжя купувало під час подорожей, щось дарувалося друзями та знайомими.

Експозиція розділена на три зони: «Сакральні дрібнички», «Побутові дрібнички», «Іграшки». Хто прийшов на відкриття виставки та послухав цікаві розповіді Лариси Лебедєвої, тому пощастило. Хоча можна просто йти, роздивлятися, насолоджуватися. Краєзнавчий музей розташований на вулиці Архітектора Паученка, 40.