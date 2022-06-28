Крізь пальці…

У травневому номері «УЦ» було розміщено статтю «Реконструкція модернізації», в якій йшлося про стратегію розвитку ОКВП «Дніпро – Кіровоград» на найближчі роки. Серед іншого розповідалося й про створення комп’ютерної моделі схеми водопостачання, за допомогою якої ми отримаємо рішення проблеми несанкціонованого відбору води чи махінацій з обліком.

Не пройшло й місяця, як прес-служба Кіровоградської облради виставила на своєму сайті інформацію в/о гендиректора водогону Олександра Пісного про перші виявлені випадки несанкціонованих врізок: «Результати нашого моніторингу показали, що фактично відбуваються крадіжки води в особливо великих обсягах. Якщо середньостатистична сім‘я з двох дорослих і двох дітей впродовж місяця використовує до 20 кубометрів води, то, наприклад, одна з автомийок сплатила всього за 9 кубічних метрів у травні цього року. У березні ще менше – за 4 кубометри. Ви в це вірите?! Ще один приклад – баня-сауна три роки поспіль систематично сплачує за 8,5 кубометра води щомісяця. І таких прикладів десятки. Усі факти ми передали до прокуратури та поліції». Отже, крига в морі боротьби з крадіжками народного добра в рідкому стані скресла, але конкретики поки замало.

У конкретиці нам допоміг розібратися радник генерального директора ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Сергій Карелін. Під моніторинг потрапили 5 найбільших міст області, у першу чергу Кропивницький, бо по ньому вже є гідромодель. За її допомогою місто розбили на зони, і це дає можливість отримувати відповідь на вічну задачу «скільки води вливається й скільки виливається». Навіть при перших, досить наближених чи загальних даних можна говорити про сенсаційні речі – збитки від крадіжок набагато більші, ніж від втрат води в результаті аварій! Перевірка проводилася по кількох позиціях, в основному в сфері обслуговування. У числі лідерів серед підозрюваних – мийки та сауни, які розташовані в приватних домоволодіннях, де прописана одна людина.

Інший нюанс – сліпота або неуважність контролерів, що можна розцінювати як потурання або сприяння зловживанням, але все це потрібно доводити. Зараз головне те, що справи про кілька таких НЛО (неопізнані ліві об’єкти) передано правоохоронним органам.

Це один аспект проблеми, а інший – у наявності несанкціонованих врізок, які раніше теж якось не помічали. Були чутки, що робилося це не зовсім безкорисно, але знову ж таки – усе потрібно довести до ума, щоб вивести шахраїв на чисту воду. Мова йде й про крадіжки води шляхом маніпуляцій з приладами обліку за допомогою магнітів, шматочків дроту й тому подібного.

Можна вирішити проблему необлікованого споживання води за рахунок встановлення лічильників, але ОКВП може цим займатися лише в межах інвестиційних квот від НКРЕКП, простіше кажучи, за кошти, які закладені в тарифі. Але навіть 100-відсотковий облік витраченої води не вирішує всіх проблем водогону, бо є й проблеми неплатежів, і заборгованості, і подорожчання складових життєдіяльності підприємства, і необхідності повернення багатомільйонних кредитів в іноземній валюті, залучених свого часу для модернізації виробництва. А виявляється, що треба було спочатку ловити злодіїв…