Маріупольці – маріупольцям

У «Прозорому офісі», що в Кропивницькому, відкрився центр підтримки та допомоги «Я – Маріуполь». Це вже п’ята в Україні локація, спрямована на надання найнеобхіднішої допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Очолює центр Олена Швидка. Вона – переселенка з Маріуполя. Розповіла, що суть ідеї, започаткованої маріупольською міською владою, у тому, щоб у різних містах України, куди від війни, горя, розрухи переїхали їх мешканці, можна було б отримати всебічну допомогу. «Тільки свій, переживши те саме, зможе зрозуміти земляка. Не просто співчувати, а реально допомогти», – наголосила Олена Швидка.

Центр надає кілька послуг. Психологічна – це зрозуміло й не обговорюється. Як жити далі, втративши все? Юридична: багато людей залишали домівки, не взявши з собою документів, і їх треба відновити. Медична: терапевт допомагає укласти угоду з місцевими сімейними лікарями. Гуманітарна: продукти, засоби гігієни тощо надають тут. До речі, тут облаштований чудовий дитячий майданчик. Поки дорослі з’ясовують важливі питання, малечі є чим зайнятися.

Центр «Я – Маріуполь» допомагає переселенцям з колись чудового міста, які оселилися не тільки в Кропивницькому, а й в усій нашій області. Працюють в центрі також маріупольці – 11 чоловік.

Проєкт, що поступово поширюється на території України, започаткований Маріупольською міською радою. Фінансується з різних джерел. Але внесок кожної громади, яка відкрила на своїй території такий центр, заслуговує на окрему подяку.

У перший день роботи новоствореного центру сюди завітали начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. Дякували один одному за порозуміння, людям, які розуміють масштаб трагедії, підтримують, допомагають.

– Більше 80 тисяч переселенців з різних регіонів України залишилися на нашій території. Близько 6 тисяч – маріупольці, – зазначив Райкович. – Ми сприяємо не тільки гуманітарній допомозі, а й працевлаштуванню переселенців. Промислові майданчики з різних регіонів переміщаються до нас – будуть робочі місця. Будемо працевлаштовувати і маріупольців.

– Якщо уявити, як виглядає пекло, то подивіться на теперішній Маріуполь, – сказав Бойченко. – Попри все ми хочемо жити у вільній, демократичній державі. Сьогодні більше 200 тисяч маріупольців чекають на допомогу. Дякую, що Кіровоградщина частину прийняла і влаштувала…