Медалі перші, не останні

Напередодні Дня Контитуції (і це не випадковість!), кращі випускники шкіл Кропивницького отримали золоті та срібні медалі. Щоб заслужити таку нагороду, в атестаті не може бути оцінок нижче 10 балів для золотої медалі, і не більше двох оцінок у 9 балів для срібної.

Таких талановитих випускників в обласному центрі цього року біло 135! Є ріст, у минулому році було 126. Прикмета року – серед медалістів троє – з числа внутрішньо переміщених осіб.

Насправді, ніяких переваг при ступі до вишів на сьогодні ці медалі не дають, все вирішує ЗНО (яке у цьому році взагалі скасовано). Медаль – це скоріше, моральна перевага, привід для гордості та радості батьків. Ну і на все життя вона з вами залишиться, шановні майже вундеркінди. А також пам’ять про урочистості на честь самих розумних. Ну і взагалі, не гірша путівка в життя ця медаль.

А загалом по області медалістів у нас 343. Вітаємо усіх, і бажаємо подальших успіхів в навчанні і по життю.