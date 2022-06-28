Про перерахунок пенсій з 1 липня 2022 року

Законом України “Про державний бюджет України на 2022 рік” затверджено розміри прожиткового мінімуму для різних категорій населення, зокрема, для осіб, які втратили працездатність.

З 1 січня 2022 року цей показник становив 1 934,00 грн, з 1 липня 2022 року становитиме 2 027,00 грн.

У зв’язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та на виконання частини 3 статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон), головним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області автоматично проведено перерахунок пенсії 210 811 непрацюючим пенсіонерам. Із загальної кількості перерахованих пенсій підвищення отримають 105 583 пенсіонери, середній розмір підвищення склав 35 грн 97 коп.

Перерахунку підлягали пенсійні виплати, складові яких залежать від розміру прожиткового мінімуму (доплата за понаднормовий стаж, доплата до мінімального розміру пенсій, підвищення, що розраховуються виходячи з прожиткового мінімуму).

Розмір підвищення пенсії з 01.07.2022 кожному пенсіонеру визначено в індивідуальному порядку та в залежності від того, яка складова пенсійної виплати перераховувалась (доплата за понаднормативний стаж, доплата до мінімального розміру пенсій, підвищення або надбавки).

Ті особи, в яких від розміру прожиткового мінімуму залежить доплата за понаднормовий стаж отримають підвищення в меншому розмірі. Так, наприклад, якщо доплата за 5 років понаднормового стажу складала 96,70 грн (1 934,00 грн х 5%), то з 1 липня 2022 року вона складає 101,35 грн (2 027,00 х 5%). Відповідно розмір пенсії збільшився на 4,65 грн (101,35 грн – 96,70 грн).

Пенсійні виплати тих осіб, які отримують пенсію в мінімальному розмірі, збільшились на 93,00 грн (2 027,00 грн – 1 934,00 грн) і становитиме 2 027 грн.

Нагадуємо, що згідно з частиною 3 статті 42 Закону працюючим пенсіонерам пенсія у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність не перераховується.

Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення головного управління