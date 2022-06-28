Війна на зерновому фронті

Росія вбиває не тільки наших людей, вона також руйнує нашу економіку, особливо аграрний бізнес – мабуть, усі чули, що вивіз українського зерна морем блокується. Костянтин Шмалко десять років тому отримав у аграрній фірмі, в якій працює, підвищення – його перевели з Кіровограда на керівну посаду в одеську філію. Костянтин дотичний до теми вивозу зерна за кордон, яка зараз є однією з найгарячіших.

«З самої Одеси нічого неможливо вивезти. Усі сховища переповнені. По всій Одеській області лежать кілька мільйонів тонн пшениці, ячменю, кукурудзи, сої. Немає куди складувати зерно нового врожаю, яке вже на підході.

Зараз морем зерно вивозиться лише з порту Рені. Раніше ще працював Очаківський порт, але його регулярно рашисти обстрілюють ракетами, тому там працювати небезпечно.

А в Рені грандіозні черги вантажівок. Водії чекають черги на розвантаження по кілька днів, знаю випадок, коли людина чекала черги рівно тиждень!»

Зерно з Кіровоградщини вивозять залізничним та автомобільним транспортом, повідомила Валерія Фурманова, директор Департаменту АПК обласної адміністрації. «Зрозуміло, що це вузьке “горло” у порівнянні із портами, що заблоковані ворогом, – зазначила Фурманова. – Потроху залізниця нарощує обсяги, з Польщею є домовленості про зелені коридори для залізниці та автотранспорту. І зараз елеватори, що експортували, закуповують зерно, вивозять, хоча й не такими обсягами, як раніше. Експорт контрольований, усе проходить через митницю, є розрахунки, скільки має залишитись у країні для внутрішнього вжитку».

А тим часом журналісти проєкту «Крим. Реалії» помітили поблизу окупованого Симферополя в Криму вантажівку з зерном з номерами ВА, тобто з Кіровоградської області…