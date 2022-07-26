Олександрія: визволення від «совка»

21 липня відбулося засідання виконкому Олександрійської міської ради, на якому вирішили спрямувати 1 мільйон гривень з резервного фонду міського бюджету на лікування й реабілітації військових. 500 тисяч гривень дістанеться пожежно-рятувальному загону на паливно-мастильні матеріали. Для цього ж 650 тисяч гривень отримає й КП «Чисте місто».

Не забули й про ОСББ, куди піде 150 тисяч гривень для відшкодування кредитів на заходи з енергозбереження в рамках співпраці міської ради із співвласниками багатоквартирних будинків.

Особливої уваги потребують заходи безпеки в освітніх закладах громади. Під час засідання виконкому Сергій Кузьменко пояснив: «1,5 млн грн піде на те, щоб укриття в наших школах приводилися до порядку та відповідали вимогам часу. Знаємо про широку й палку дискусію серед батьків щодо готовності відпускати своїх дітей на навчання до школи. Ні в якому разі не говоримо про те, що без батьків будуть ухвалені якісь рішення. Але відповідальність влади сьогодні – готувати школи до традиційного початку навчального року».

Тижнем раніше відбулася сесія Олександрійської міської ради, яка зробила ряд рішучих кроків у плані дистанціювання від радянської ідеологічної спадщини. Депутати визнали втрату чинності Концепції топонімічної політики та Положення про перейменування топонімів, прийнятого ще в 2000 році. Нова концепція розвитку має бути ухвалена до листопада цього року. Зміна ідеологічних установок – питання оборонної ваги, тому депутати дали згоду на демонтаж погруддя письменника М. Горького на території ЗНЗ № 2. Покладено край і суперечкам навколо радянських символів – у Театральному сквері буде демонтовано пам’ятний знак «Бойовим і трудовим подвигам комсомольців» та меморіальні плити комсомольцям, піонерам та підпільникам. Торкнуться зміни й назв навчальних закладів – відтепер колишня школа ім. Горького носитиме ім’я вченого Дмитра Чижевського, а ЗНЗ № 6, 8 та 10 стануть гімназіями та ліцеями з відповідними номерами.

Важливий крок зроблено й у напрямку укріплення релігійної ідентифікації містян. Рішення депутатів мер прокоментував так: «В Олександрії буде побудована православна церква України. Більшість українців – це православні люди, влада Олександрії буде сприяти тому, щоб православ’я та православна церква в нашому місті мали свій розвиток». Він запропонував депутатам розпочати комплекс заходів, спрямованих на будівництво храму Православної Церкви України, для чого буде створено благодійний фонд, внесок до якого зможе зробити кожен олександрієць. Будуть зроблені розрахунки та підготовлена документація, а перелік потенційних земельних ділянок для майбутнього храму буде винесено на публічне обговорення.

Історичну справедливість відновлено й по відношенню до одного з найвідоміших олександрійців – у колишньому будинку родини Чижевських (потім там була районна бібліотека) буде відкрито музей Дмитра Чижевського. Для єдиного в Україні музею вченого вже придбали цікаві експонати.

Зроблено важливий крок і для бажаючих повернути українську ментальність – у місті відбулося перше заняття на безплатних курсах з української мови, на які записалося більше 200 осіб різного віку, здебільшого з числа вимушених переселенців. Для 250 мешканців Олександрії цієї категорії – з тих, хто не має можливості готувати самотужки, – у кафе «Симпозіум» впродовж 2 місяців будуть організовані безплатні гарячі обіди.

Не забули й найменших – у парку Шевченка почався монтаж обладнання на дитячому майданчику площею більше тисячі квадратних метрів. Унікальні ігрові комплекси закупив у Польщі ПФК «Олександрія».

Якщо з Польщею Олександрія укріплює дружні стосунки, то з Білоруссю – навпаки. Депутати міської ради розірвали побратимські відносини між Олександрією та білоруським Мозирем, оскільки Республіка Білорусь стала союзником РФ в агресії проти України. Ця війна знову принесла горе в родини олександрійських військових. 2 липня в Дніпропетровській області загинув Павло Бордюгов, а 19 липня війна забрала життя Олександра Яркового, який воював у Харківській області.