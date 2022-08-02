Невже знову?

СБУ на Кіровоградщині вчергово викрила співробітників Льотної Академії НАУ на корупції. Оперативники затримали на гарячому заступника декана одного з факультетів та старшого викладача ЛА НАУ, які вимагали та одержали неправомірну вигоду у розмірі 45 000 гривень у студента за безперешкодне складання академічної різниці та подальшого одержання диплому бакалавра.

В ході слідства також встановлено, що вказана злочинна діяльність була налагоджена викладачами на системній основі. Відомо, що з початку року послугами зловмисників встигли скористатися більше 30 студентів. Найближчим часом вказаним особам повідомлять про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, оберуть запобіжні заходи. Викриття протиправної діяльності проводилось Управлінням СБ України в Кіровоградській області спільно з СУ ГУНП в Кіровоградській області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що за останніх півтора роки співробітники УСБУ в Кіровоградській області вчетверте викрили керівництво «льотки» на корупційній діяльності. Так, було затримано начальника ЛА НАУ, начальника Льотного училища Академії, декана одного з факультетів та начальника відділу вказаного учбового закладу. Всіх підозрюваних відсторонено або звільнено з посад, ведеться слідство.