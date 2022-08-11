№32 (1496)

Номер тижневика «УЦ» від 11 серпня 2022 року
Олександрія: допомагаємо й навчаємось
У церкви під час війни своє служіння…
«У черзі за пачкою “Мівіни” можна було загинути»
Ірландська «українська паляниця»
Німці, болгари, євреї – це Україна
Номер тижневика «УЦ» від 11 серпня 2022 року
Олександрія: допомагаємо й навчаємось
У церкви під час війни своє служіння…
«У черзі за пачкою “Мівіни” можна було загинути»
Ірландська «українська паляниця»
Німці, болгари, євреї – це Україна
Власники автівок можуть не сплачувати “пенсійний” збір, якщо…