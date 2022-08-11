№32 (1496)

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Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 11 серпня 2022 року

Дружній вогонь

Мирного неба й чистої води!

Ми вже з хлібом!

Олександрія: допомагаємо й навчаємось

Удар по титану

Пристрасті за гербом

У церкви під час війни своє служіння…

«У черзі за пачкою “Мівіни” можна було загинути»

Ірландська «українська паляниця»

Німці, болгари, євреї – це Україна

«Культурний фронт»