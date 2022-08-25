№34 (1498)

By
Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 25 серпня 2022 року

Поясніть мені, тупому

Мурал Незалежності

«Якщо кожен буде ховатися…»

Олександрійський подарунок

Біля дверей школи

Добровільно-примусово?

Раціональне зерно

Нічний постріл

На роботі – як на війні

Ніхто про ковід не забув

«Хочемо в село, хазяйство держать»

Повістка для переселенця

«Культурний фронт»