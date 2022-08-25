№34 (1498) By Андрій Флоренко - 25.08.202200:47 54 views Номер тижневика «УЦ» від 25 серпня 2022 року Поясніть мені, тупому Мурал Незалежності «Якщо кожен буде ховатися…» Олександрійський подарунок Біля дверей школи Добровільно-примусово? Раціональне зерно Нічний постріл На роботі – як на війні Ніхто про ковід не забув «Хочемо в село, хазяйство держать» Повістка для переселенця «Культурний фронт»
Що робити, якщо Вашу дитину вивезли за кордон з порушенням прав піклування (опіки) і Ви хочете її повернути?