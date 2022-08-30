Як переселенцям стати в чергу до дитсадка?

Багато родин з дітками були вимушені поїхати з власних домівок у пошуках безпеки. На новому місці батькам треба працювати, і постає питання: «Куди діти дітей?». На жаль, через безпекові питання заклади дошкільної освіти зараз не працюють. Але якщо бути оптимістами, то все одно варто подбати про те, щоб на майбутнє записатися до дитячого садочка.

Варто зараз вивчити алгоритм, який працював до початку повномасштабного нападу рф, щоб, як тільки буде можливо, влаштувати дитину до дитячого дошкільного закладу.

Слід знати, що формування новостворених груп в садочках здійснюється щороку наприкінці літнього періоду, не пізніше 31 серпня. Але зарахування здійснюється протягом усього року в порядку черговості, тому заяву краще подати якнайшвидше. Нехай вона чекає свого часу.

Які пільги мають діти зі статусом ВПО?

Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, зараховуються до державних (комунальних) закладів дошкільної освіти першочергово. Це передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 N86.

Тож, подаючи заяву, не забудьте про це нагадати, реквізити довідки зазначте в заяві і додайте копію довідки ВПО.

Як подати заяву?

Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини. Подати заяву можна і за допомогою системи електронної реєстрації за цим посиланням: https://bit.ly/3TgmOLR

Вивчіть ситуацію у своєму населеному пункті. Можливо, є інша, місцева, форма подачі заяв.

До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються:

копія свідоцтва про народження дитини;

медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

за наявності — копія документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини (довідка ВПО).

Куди звертатися, якщо дитину не хочуть зараховувати?

Доведеться писати листи або телефоном скаржитися у вищі органи. Звертайтеся офіційно! Якщо це заява – віддайте її з проставленням відмітки на вашому примірникові або поштою рекомендованим листом.

до керівника дитсадка;

до місцевих управлінь/відділів/департаментів освіти;

до обласного департаменту освіти;

до Міністерства освіти і науки (контакти з питань загальної середньої та дошкільної освіти — 044 481 47 69);

до Урядового контактного центру – (гарячі лінія за номером1545).

Дізнайтеся більше про надання безоплатної правової допомоги: https://linktr.ee/legalaid.gov.ua