Корисний військовий «Гармидер»

Костянтина Полякова добре знають у Кропивницькому як громадського діяча, політика, компанійську людину. У 2014 році він був серед перших поранених на Донбасі наших земляків. Зараз знову у лавах ЗСУ, у бойовому підрозділі. У них там зараз є проблема з «Гармидером».

Так з гумором прозвали свій бусик у Костиному підрозділі. Ні, він не галасливий, не метушливий чи безладний, просто автомобіль не юнак, 1996 року випуску. Періодично то те, то се не працює, гарчить постійно, ото хлопці й дали йому таке влучне прозвисько.

Цей «Фольксваген» Т4 хлопці купили власним коштом на своє відділення, бо є постійна потреба кудись з’їздити, щось привезти, до родини навідатися, коли їхня частина недалеко базується. «Гармидер» вже бував в боях з рашистами. Але отримав «поранення» не в бою, а на наших степових дорогах. Інтенсивних навантажень не витримала коробка передач.

Заміну їй вже знайшли, але зарплати піхотинців не такі й великі, і у всіх є родини, які треба утримувати в наш складний час. Тому хлопці (всі з Кіровоградщини у відділенні) просять допомоги. Ціна питання – 25-27 тисяч гривень.

Якщо кому не шкода трохи додати «Гармидеру», то допомогти можна через посилання, або на карту 5375411200231905, або через PayPal: ukrinkgnita@gmail.com. «Гармидеру» незабаром на «передок»!