Лідер з новацій на транспорті

З минулого понеділка за проїзд у деяких автобусах Олександрії безпосередньо в салоні можна сплатити безконтактним способом. Так, як ми вже звикли розраховуватися в магазинах, – просто підносиш до апарату картку або налаштований смартфон чи смарт-годинник. З тебе знімається оплата, а кондуктор за допомогою спеціального пристрою може перевірити, чи розрахувались ви.

Нагадаємо, що на деяких маршрутах міста ще з червня 2017 року можна було розраховуватись за допомогою іншої технології, менш сучасної. Потрібно смартфоном відсканувати QR-код, розміщений прямо на склі салону, і автоматично отримати квиток у електронному вигляді в смартфоні (за наявності додатку «Приват 24»). Але ця система не дуже прижилася. Ще на її презентації тодішній міський голова Степан Цапюк не зміг з кількох спроб отримати квитка. Керівник обласного відділення «Приватбанку» лише хвилин за п’ять зміг скористатися системою. Як потім пояснили, були проблеми з мобільним зв’язком, без якого нічого не працює.

Безконтактний спосіб розрахунку набагато простіший, тому напевно стане популярним, хоча кондукторів зі звичайними паперовими квитками ніхто не відміняв. Наразі «безконтакт» запрацював в автобусах маршрутів №5/1 та №5/2. На черзі маршрути №2/1 та №11. Таким чином усі автобуси, які належать КП «Олександрійський транспорт», будуть сучасно обладнані для розрахунків.

Проїзд в Олександрії дорожчий за обласний центр. Одна поїздка автобусом по місту коштує 12 гривень, а до селища Олександрійського (колишнє Димитрове) – 18 гривень. За ці гроші має бути сучасний сервіс.

Чи підтримають міську ініціативу приватні перевізники пасажирів, покажуть час і показники успішності запровадженої безконтактної системи.

Комунальний, або муніципальний, громадський транспорт з’явився в Олександрії лише минулого року, з ініціативи міського голови Сергія Кузьменка, до цього усі перевезення містом були в руках приватників. «Олександрійський транспорт» використовує на своїх маршрутах автобуси турецького виробництва «Гулєруж». Це сучасні машини з німецькими двигунами та трансмісією, обладнані висувними пандусами для візків і навіть з відеоспостереженням в салоні.